Энергетика

МЭА сохранило прогноз по росту спроса на нефть в миреГазета.Ru вчера в 04:29

Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2019 году. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным МЭА, спрос на нефть в 2019 году достигнет 100,7 млн баррелей в сутки.
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В этом году США могут стать лидерами по добыче нефти

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Газета.Ruвчера в 05:14
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Найдено тело еще одного летчика Су-34

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Болгария экстрадировала в США гражданина России

Болгария экстрадировала в США гражданина России Александра Жукова, подозреваемого в «сговоре с целью компьютерного мошенничества».
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

В результате взрыва трубопровода в Мексике погибли не менее 20 человек

Как сообщил губернатор штата Омара Фаяда, погибли минимум 20 человек, пострадали — более 70.
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В Благовещенске горит склад с полистиролом

На складе в Благовещенске Амурской области произошло возгорание, огонь распространился на площадь более 1,2 тыс. кв.м. Как передает ТАСС со ссылкой на МЧС России, в складском помещении хранился полистирол.
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Общество

Умер самый богатый человек Филиппин

Самый богатый человек Филиппин, розничный магнат и почетный председатель компании SM Investments Corporation (SMIC) Генри Си скончался утром в субботу в возрасте 94 лет, сообщает издание The Philippine Star.
Обновлено в 00:49
Религия

Крещенские купания в Риге отменили

Купания на Крещение в столице Латвии Риге отменены. Об этом сообщается на сайте Латвийской православной церкви.
Обновлено вчера в 23:12
Путешествия

На Бали предложили ввести налог на иностранных туристов

Власти индонезийского острова Бали предложили ввести налог на иностранных туристов.
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Транспорт

Ферганская улица Москвы перекрыта второй раз за неделю

Обновлено в 01:16
Общество

В ночь на Крещение над Москвой прошла снежная гроза

Снежная гроза разразилась в ночь на Крещение в небе над Москвой, сообщают 19 января очевидцы природного явления в социальных сетях.
Обновлено вчера в 23:40
Авто

Tesla планирует сократить число сотрудников на 7%

Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.
Обновлено вчера в 07:13
Происшествия

В украинских Сумах произошел взрыв в кафедральном соборе

В кафедральном Спасо-Преображенском соборе украинского города Сумы прогремел взрыв, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:43
Общество

Шествие в память о Маркелове и Бабуровой пройдет в Москве в субботу

Обновлено вчера в 17:00
Политика

Соловьев раскритиковал Чубайса за лень и непонимание

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире радиостанции "Вести FM" раскритиковал главу Роснано Анатолия Чубайса за его слова об энергоэффективности экономики.
Обновлено вчера в 09:10
Авто

Ford Mondeo наконец-то обновился

Кроме оставшегося без изменений 165-сильного турбомотора объемом 1,5 л, в гамме двигателей имеется 2-литровый дизель в трех вариантах мощности: 120, 150 и 190 л.с. В стандарте со всеми моторами сочетается 6-ступенчатая «механика», а для самых мощных турбодизелей доступен еще и новый «автомат».
Обновлено вчера в 09:38
Наука

Названа смертельная опасность долгого сна для беременных

Обновлено вчера в 12:41
Армия и оружие

СNBC сообщил об испытаниях в России системы ПРО «Нудоль»

Американский телеканал СNBC утверждает со ссылкой на два знакомых с засекреченным докладом разведки США источника, что Россия успешно испытала новую противоспутниковую систему в декабре прошлого года.
Обновлено вчера в 17:58
Культура

В США скончался сатирик и фельетонист Семен Лившин

Сатирик и фельетонист Семен Лившин ушел из жизни на 80-м году жизни у себя дома, в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия

Коллекцию комиксов о Бэтмене стоимостью $1,4 млн украли в США

Обновлено вчера в 21:45
Религия

Православные христиане отмечают праздник Крещения Господня

Православные христиане отмечают праздник Крещения Господня (Богоявления) в субботу, 19 января.
Обновлено вчера в 18:12
Наука

Главную причину ожирения нашли в голове

Учёные сделали вывод, что передача сигналов семафорина формирует физическую архитектуру мозга и влияет на схемы, регулирующие вес тела, сообщает Medical Xpress.
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Авто

В России отзывают сотни автомобилей Porsche Panamera

Обновлено вчера в 10:46
Авто

Nissan представил седан Altima на гусеницах

Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».
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Политика

Мюллер опроверг статью BuzzFeed о лжи Майкла Коэна конгрессу

Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера назвал неверными данные интернет-издания BuzzFeed News, сообщившего о том, что экс-юрист президента США Майкл Коэн получил от Дональда Трампа указание предоставить Конгрессу ложные сведения о сроках завершения переговоров о строительстве небоскреба в Москве.
Обновлено вчера в 20:46
Общество

Патриарх Кирилл стал почетным профессором Академии наук

«Торжественная церемония присвоения звания "Почетный профессор Российской академии наук" святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу состоится 22 января на заседании президиума РАН»,— сказали в РАН.
Обновлено вчера в 07:23
Общество

«Газпром» обжалует решение суда о списании долгов жителей Чечни

«Газпром межрегионгаз» намерен обжаловать решение суда Грозного обязать компанию списать долги населения Чечни за газ в размере более 9 млрд рублей.
Обновлено вчера в 02:42
Космос

В МАИ предложили схему гиперзвукового двигателя на воде

В филиале "Взлет" (город Ахтубинск, Астраханская область) Московского авиационного института (МАИ) разработали схему гиперзвукового двигателя на воде.
Обновлено вчера в 19:42
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору средства для мытья посуды

Роскачество дало рекомендации по выбору безопасного средства для мытья посуды, сообщает Newinform.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

Настю Рыбку задержали в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево задержали прибывших из Таиланда эскортницу Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), ее спутника Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще нескольких россиян, осужденных за нелегальную организацию секс-тренингов.
Обновлено 17 января в 12:14
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Лавров прокомментировал предложения Берлина по Керченскому проливу

Обновлено вчера в 08:18
Недвижимость

Глава «Почты России» купил квартиру стоимостью миллиард рублей

По информации "Яндекс.Недвижимость", стоимость одного квадратного метра в Knightsbridge Private Park, на которую ссылается The Insider, достигает 2 млн 612 тыс. руб. Таким образом, рыночная стоимость квартиры главы "Почты России" может превышать миллиард рублей.
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