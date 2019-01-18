Энергетика
МЭА сохранило прогноз по росту спроса на нефть в миреГазета.Ru вчера в 04:29
Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2019 году. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным МЭА, спрос на нефть в 2019 году достигнет 100,7 млн баррелей в сутки.
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МЭА прогнозирует стабилизацию цен на нефть выше 60 долларов за баррель
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Американский телеканал СNBC утверждает со ссылкой на два знакомых с засекреченным докладом разведки США источника, что Россия успешно испытала новую противоспутниковую систему в декабре прошлого года.
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Учёные сделали вывод, что передача сигналов семафорина формирует физическую архитектуру мозга и влияет на схемы, регулирующие вес тела, сообщает Medical Xpress.
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Обновлено вчера в 07:23
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Глава «Почты России» купил квартиру стоимостью миллиард рублей
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