Энергетика
МЭА сохранило прогноз по росту спроса на нефть в миреГазета.Ru 04:29
Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2019 году. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным МЭА, спрос на нефть в 2019 году достигнет 100,7 млн баррелей в сутки.
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 12:43, Ашберн
Происшествия
Заявившую о групповом изнасиловании дознавательницу уволили в Уфе
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики, речь идет о дoзнaвaтeльницe, которая заявила, что ее изнасиловали трое высокопоставленных коллег.
Обновлено в 11:48
Общество
Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей
Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Чубайс ответил на критику со стороны Соловьева
Телеведущий Владимир Соловьев, критикуя заявления главы «Роснано» Анатолия Чубайса об энергоэффективности, привел данные по другим показателям, заявил Чубайс в Facebook.
Обновлено в 12:27
Общество
Суд арестовал на 10 суток блогеров, перекрывших Новый Арбат для съемок
Пресненский суд арестовал блогеров Карину Лазарьянц и Давида Манукяна на 10 суток за то, что они перекрыли Новый Арбат, чтобы снять клип, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.
Обновлено в 11:37
Авто
Nissan представил седан Altima на гусеницах
Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».
Обновлено в 06:52
Происшествия
Лесли и Рыбку задержали в Шереметьево
Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще двоих фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге" в Паттайе задержали по прилету в аэропорт Шереметьево после депортации из Таиланда, сообщила супруга Лесли журналистам.
Обновлено вчера в 17:34
Недвижимость
У главы «Почты России» нашли элитную квартиру на миллиард рублей
Глава «Почты России» Николай Подгузов, который в прошлом был заместителем министра экономического развития РФ Максима Орешкина, в конце 2017 года приобрел квартиру в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park в Москве, рыночную стоимость которой оценивают в более чем 1 млрд рублей.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Полиция Норвегии задержала россиянина по подозрению в теракте
Нападение с ножом на женщину в Осло, совершенное в минувший четверг, расследуется как возможный теракт, по подозрению в совершении преступления задержан россиянин.
Обновлено в 09:29
Космос
Рогозин предложил создать систему спутников «Государево око»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация предлагает создать систему спутников дистанционного зондирования Земли «Государево око», которая позволит отслеживать динамику изменения всех процессов на планете.
Обновлено в 11:52
Экономика
Хакеры атаковали российские банки через 80 000 их работников
Хакеры разослали 80 000 сотрудников российских банков письмо с вредоносным содержимым.
Обновлено в 06:51
Авто
Volvo заменит V40 купе-кроссовером
Компания Volvo в ближайшие три года заменит модель V40 новым купе-кроссовером, сообщает Autocar.
Обновлено вчера в 10:54
Авто
Ford Mondeo наконец-то обновился
Обновлено в 05:54
Общество
В РАН опровергли присуждение звания профессора патриарху Кириллу
Ранее пресс-служба РАН распространила сообщение, согласно которому 22 января на очередном заседании президиума РАН состоится торжественная церемония присвоения звания "Почетный профессор Российской академии наук" Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.
Обновлено в 11:30
Происшествия
На магистральном газопроводе в Ленобласти произошел взрыв
В Тихвинском районе Ленинградской области неподалеку от деревни Овино произошел взрыв на магистральном газопроводе, сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 08:10
Общество
Смоленские депутаты просят списать долги за газ, как в Чечне
Смоленские депутаты последовали примеру Чечни и обратились в областную прокуратуру с просьбой списать долги за газ жителям своего региона.
Обновлено в 08:19
Авто
Tesla планирует сократить число сотрудников на 7%
Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.
Обновлено в 07:13
Общество
«Кровавая Луна»: как пройдет затмение 21 января
Обновлено в 10:26
Авто
УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот»
Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.
Обновлено вчера в 16:35
Культура
Мультик «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса
Эпизод российского анимационного сериала "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс каша" попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.
Обновлено в 05:55
Космос
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Авто
В России отзывают сотни автомобилей Porsche Panamera
Обновлено в 10:46
Общество
Граффити Бэнкси продали за шестизначную сумму
Граффити на стене гаража появились в Порт-Толботе в преддверии католического Рождества.
Обновлено в 07:35
Космос
В двигателях ракеты «Ангара» обнаружен опасный дефект
В пятницу, 18 января, производители двигателей НПО «Энергомаш» сообщили об обнаружении редкого дефекта, способного разрушить ракету-носитель «Ангара-А5» на старте.
Обновлено вчера в 23:43
Авто
Hyundai начнет делать автомобили с российскими двигателями
Обновлено в 09:12
Космос
Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Диана Арбенина перенесла сердечный приступ
Обновлено в 07:35
Экономика
Банк России в 2018 году закупил рекордный объем золота
Банк России в 2018 году увеличил запасы монетарного золота на 8,8 млн тройских унций, или 273,7 тонны, до 67,9 млн унций, или 2,1 тыс. тонн, говорится в материалах на сайте регулятора.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Второй летчик с Су-34 поднят на борт вертолета
Вертолётчики Восточного военного округа обнаружили второго лётчика с разбившегося бомбардировщика Су-34, сообщает Минобороны РФ.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Адвокат заявил, что задержанный в Москве Уилан не признаёт свою вину
Адвокат задержанного в Москве по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана Владимир Жеребенков в интервью RT заявил, что обвиняемый не признаёт свою вину.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Минстрой России постановил оснащать новостройки газовой сигнализацией
Минстрой России сделал обязательным оснащение жилых новостроек газовой сигнализацией и легко вышибаемыми при взрыве стеклопакетами.
Обновлено в 06:26