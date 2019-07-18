Энергетика

МЭА снова понизило прогноз роста спроса на нефтьКоммерсантъ 20:49

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Международное экономическое агентство (МЭА) пересмотрело прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году из-за замедления мировой экономики на фоне торгового конфликта США и Китая.
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МЭА прогнозирует дальнейшее снижение спроса на нефть

News.ru22:24

МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2019 г из-за замедления экономики

ПРАЙМ15:10

Reuters: МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть в 2019 году

ТАСС17:34

МЭА снова понизило прогноз роста спроса на нефть

Коммерсантъ20:49
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Турецкий экономист
Turkish economist and energy expert, who has been the Executive Director of the International Energy Agency since 1 September 2015. He previously served as the Chief Economist and Director of Global Energy Economics at the IEA in Paris.
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Международное энергетическое агентство
Насчитывает 29 стран-участниц. Образован в Париже в 1974 году после нефтяного кризиса 1973-1974 годов. Основная заявочная цель организации - содействие международному сотрудничеству в области совершенствования мировой структуры спроса и предложения энергоресурсов и энергетических услуг. В реальности отстаивает интересы стран-импортёров энергоресурсов. Только государства-члены ОЭСР могут стать участниками МЭА.
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