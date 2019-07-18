Международное экономическое агентство (МЭА) пересмотрело прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году из-за замедления мировой экономики на фоне торгового конфликта США и Китая.

МЭА снова понизило прогноз роста спроса на нефть

Музыка Игги Поп объявил о выходе нового альбома Игги Поп анонсировал дату выхода нового альбома Free и опубликовал небольшой его фрагмент, сообщает France Info.

Происшествия Давид Трезеге лишен прав за вождение пьяным Бывший нападающий "Ювентуса" и сборной Франции Давид Трезеге был лишен водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде.

Политика Порошенко не пустили в Европарламент Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.

Кино Умерла актриса Валентина Зимняя Советская актриса, театральный педагог, профессор кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Валентина Ивановна Зимняя скончалась 18 июля на 92-м году жизни в Киеве.

Транспорт Штрафы за задержку рейсов и багажа предложили поднять в 10 раз Авиакомпании могут обязать выплачивать пассажирам за длительную задержку багажа или рейса неустойку в размере 3% провозной платы за каждый час просрочки.

Политика Зариф предложил США решение для снятия санкций с Ирана В мае прошлого года США вышли из иранской ядерной сделки и возобновили действие санкций против Тегерана Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран предлагает подписать протокол, предусматривающий расширенные инспекции объектов своей ядерной программы, в ответ на снятие санкций США, пишет Guardian.

Культура После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Армия и оружие В Приморье на парад в День ВМФ прибудут корабли Филиппин и Вьетнама В параде кораблей, который состоится во Владивостоке в честь Дня Военно-Морского флота, впервые будут участвовать корабли ВМС Филиппин и Вьетнама, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Общество Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.

Политика Партия президента Украины лидирует в опросах перед выборами Остальные политические силы не набирают необходимые 5,0% голосов, чтобы получить места в Верховной Раде.

Политика Госдума приняла закон о «шпионских» устройствах Госдума уточнила понятие «шпионских» устройств Госдума России во вторник, 16 июля приняла поправки в Уголовный кодекс РФ разъясняющие понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».

Политика Новая глава Еврокомиссии призвала сохранять санкции против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "враждебном отношении со стороны России" и необходимости с позиции силы сохранять антироссийские санкции Запада.

Происшествия Число жертв пожара в студии аниме в Киото увеличилось до 33 Число жертв пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото возросло до 33.

Политика Путин посетит Иркутскую область 19 июля Президент России Владимир Путин отправится в Иркутскую область 19 июля.

Происшествия На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧП Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС.

Космос Toyota пообещала пилотируемый луноход на основе серийного автомобиля Луноход будет оснащён восемью колёсами и сможет перевозить двух людей на расстояние до 10 тысяч км на солнечной энергии и топливных элементах.

Шоу-бизнес Дженнифер Гарнер заподозрили в беременности Актриса показалась на публике с уже округлившимся животиком. Фанаты Дженнифер Гарнер практически уверены: актриса ждет четвертого ребенка.

Политика Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2» Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей В Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана на 31,2 процента меньше — 66 тысяч рублей.

Политика В конгресс США внесли проект новых санкций против России В конгресс США внесен законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (Stopping Aggressive Incursions on Liberty by Ordering Russian Sanctions Act, SAILORS Act).

Экономика Путин предложил давать субсидии на первый взнос по ипотеке На сайте Кремля сообщается, что Путин распорядился представить предложения о целесообразности однократного предоставления за счет бюджета субсидий гражданам на выплату первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.