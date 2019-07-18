Энергетика
МЭА снова понизило прогноз роста спроса на нефтьКоммерсантъ 20:49
Международное экономическое агентство (МЭА) пересмотрело прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году из-за замедления мировой экономики на фоне торгового конфликта США и Китая.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 22:42, Вашингтон
Музыка
Игги Поп объявил о выходе нового альбома
Игги Поп анонсировал дату выхода нового альбома Free и опубликовал небольшой его фрагмент, сообщает France Info.
Обновлено в 16:37
Происшествия
Давид Трезеге лишен прав за вождение пьяным
Бывший нападающий "Ювентуса" и сборной Франции Давид Трезеге был лишен водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:48
Общество
На Приморье надвигается мощный тайфун «Данас»
На Приморье надвигается мощный тайфун "Данас".
Обновлено в 22:30
Музыка
Названа самая популярная песня XXI века в Великобритании
Обновлено вчера в 08:06
Политика
Порошенко не пустили в Европарламент
Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.
Обновлено в 18:37
Кино
Умерла актриса Валентина Зимняя
Советская актриса, театральный педагог, профессор кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Валентина Ивановна Зимняя скончалась 18 июля на 92-м году жизни в Киеве.
Обновлено в 07:37
Транспорт
Штрафы за задержку рейсов и багажа предложили поднять в 10 раз
Авиакомпании могут обязать выплачивать пассажирам за длительную задержку багажа или рейса неустойку в размере 3% провозной платы за каждый час просрочки.
Обновлено в 18:27
Политика
Зариф предложил США решение для снятия санкций с Ирана
В мае прошлого года США вышли из иранской ядерной сделки и возобновили действие санкций против Тегерана Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран предлагает подписать протокол, предусматривающий расширенные инспекции объектов своей ядерной программы, в ответ на снятие санкций США, пишет Guardian.
Обновлено в 20:35
Культура
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 19:28
Армия и оружие
В Приморье на парад в День ВМФ прибудут корабли Филиппин и Вьетнама
В параде кораблей, который состоится во Владивостоке в честь Дня Военно-Морского флота, впервые будут участвовать корабли ВМС Филиппин и Вьетнама, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
Обновлено в 20:20
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Политика
Партия президента Украины лидирует в опросах перед выборами
Остальные политические силы не набирают необходимые 5,0% голосов, чтобы получить места в Верховной Раде.
Обновлено в 11:33
Общество
Прожившие вместе 71 год супруги умерли в один день
Обновлено в 03:22
Политика
Госдума приняла закон о «шпионских» устройствах
Госдума уточнила понятие «шпионских» устройств Госдума России во вторник, 16 июля приняла поправки в Уголовный кодекс РФ разъясняющие понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
Россия предлагает Турции истребители Су-35 вместо американских F-35
О готовности России поставлять Турции многоцелевые истребители Су-35 сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Обновлено в 06:27
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала сохранять санкции против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "враждебном отношении со стороны России" и необходимости с позиции силы сохранять антироссийские санкции Запада.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Число жертв пожара в студии аниме в Киото увеличилось до 33
Число жертв пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото возросло до 33.
Обновлено в 09:14
Политика
Путин посетит Иркутскую область 19 июля
Президент России Владимир Путин отправится в Иркутскую область 19 июля.
Обновлено в 08:13
Происшествия
На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧП
Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:01
Космос
Toyota пообещала пилотируемый луноход на основе серийного автомобиля
Луноход будет оснащён восемью колёсами и сможет перевозить двух людей на расстояние до 10 тысяч км на солнечной энергии и топливных элементах.
Обновлено вчера в 08:43
Шоу-бизнес
Дженнифер Гарнер заподозрили в беременности
Актриса показалась на публике с уже округлившимся животиком. Фанаты Дженнифер Гарнер практически уверены: актриса ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 20:00
Политика
Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»
Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.
Обновлено в 21:19
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
В Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана на 31,2 процента меньше — 66 тысяч рублей.
Обновлено в 11:57
Политика
В конгресс США внесли проект новых санкций против России
В конгресс США внесен законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (Stopping Aggressive Incursions on Liberty by Ordering Russian Sanctions Act, SAILORS Act).
Обновлено в 22:01
Экономика
Путин предложил давать субсидии на первый взнос по ипотеке
На сайте Кремля сообщается, что Путин распорядился представить предложения о целесообразности однократного предоставления за счет бюджета субсидий гражданам на выплату первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.
Обновлено в 20:39
Общество
Кубань дала рекордный урожай зерновых
В Краснодарском крае завершена уборочная кампания зерновых, собран рекордный для Кубани урожай зерновых — более 11,12 млн тонн зерна.
Обновлено в 16:33