Энергетика
МЭА снова понизило прогноз роста спроса на нефтьКоммерсантъ вчера в 20:49
Международное экономическое агентство (МЭА) пересмотрело прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году из-за замедления мировой экономики на фоне торгового конфликта США и Китая.
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Происшествия
Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Путин прибыл в Иркутскую область
Обновлено в 02:02
Гаджеты
Huawei не планирует использовать HongMeng OS вместо Android
В дальнейшем Huawei намерена продолжить использование операционной системы Android в своих мобильных устройствах.
Обновлено в 03:50
Общество
Путин поздравил Александра Ширвиндта с 85-летием
Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта с 85-летним юбилеем, отметив талант и многогранность народного артиста РСФСР.
Обновлено в 04:18
Общество
В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса
Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Политика
Зеленский предложил обменять Вышинского на Сенцова
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
Подозреваемых в обналичивании 100 млн рублей задержали в Подмосковье
Указывается, что ежемесячный оборот составлял более 100 миллионов рублей.
Обновлено в 01:08
Политика
Президент Грузии назвала решение ЕСПЧ беспрецедентным
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что ЕСПЧ вынес по иску адвокатов телекомпании «Рустави 2» беспрецедентное решение.
Обновлено вчера в 16:07
Недвижимость
Путин предложил субсидировать из бюджета первый взнос по ипотеке
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по субсидированию гражданам из бюджетных средств первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Обновлено вчера в 07:33
Политика
МИД ответил на возможное расширение нормандского формата
Заместитель главы МИД Григорий Карасин заявил, что российская сторона не против расширения «нормандского формата».
Обновлено в 04:41
Экономика
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Культура
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации
Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Происшествия
МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка
Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которую задержали на почте при получении посылки с не зарегистрированным в России препаратом для сына.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Футбол
Клопп не видит необходимости продлевать контракт с «Ливерпулем»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не покинет клуб до истечения контракта, но не видит смысла продлевать соглашение сейчас.
Обновлено в 03:30
Наука
Азиатских тигровых комаров почти истребили в Китае с помощью радиации
Обновлено вчера в 09:21
Путешествия
На Кубани туристов начали штрафовать за неуплату курортного сбора
Обновлено вчера в 15:08
Политика
Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать ягоды
Эксперты Роскачества и Ягодного союза рассказали, как выбрать крыжовник, малину, ежевику, смородину, голубику, а также о том, как ягоды правильно мыть и хранить.
Обновлено в 01:00
Футбол
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы из-за организации клубом договорных матчей в чемпионате Бельгии.
Обновлено в 00:25
Кино
Вышел трейлер экранизации мюзикла «Кошки» с Тейлор Свифт
Universal Pictures выпустил первый трейлер киноадаптации мюзикла «Кошки». Режиссером фильма выступил Тома Хупер («Король говорит!»).
Обновлено в 01:45
Политика
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Челябинцу предъявлено обвинение в покушении на убийство месячного сына
Жителю Челябинска предъявлено обвинение в покушении на убийство месячного сына – следствие настаивает на аресте 25-летнего мужчины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 03:19
Политика
Новейшие литий-ионные батареи для ВМФ производили в Петербурге. Одна из таких взорвалась в Баренцевом море
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
Чемезов заявил о готовности поставлять Турции Су-35 взамен F-35
«Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35», – цитирует ТАСС главу «Ростеха».
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Зариф предложил США решение для снятия санкций с ИРИ
Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф предложил США подписать протокол, который предусматривает расширенные инспекции объектов ядерной программы Ирана, в ответ на снятие санкций Вашингтона.
Обновлено вчера в 22:26