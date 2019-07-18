Международное экономическое агентство (МЭА) пересмотрело прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году из-за замедления мировой экономики на фоне торгового конфликта США и Китая.

МЭА снова понизило прогноз роста спроса на нефть

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