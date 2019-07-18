"МЭА пересматривает прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году до 1,1 млн баррелей в сутки и может сократить его снова, если мировая экономика и особенно Китай покажут дальнейшую слабость", - отметил он.

МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть в 2019 году

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