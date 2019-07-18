Энергетика
МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть в 2019 годуТАСС 17:34
"МЭА пересматривает прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году до 1,1 млн баррелей в сутки и может сократить его снова, если мировая экономика и особенно Китай покажут дальнейшую слабость", - отметил он.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 23:20, Вашингтон
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