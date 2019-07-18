Энергетика
МЭА снова понизило прогноз роста спроса на нефтьКоммерсантъ вчера в 20:49
Международное экономическое агентство (МЭА) пересмотрело прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году из-за замедления мировой экономики на фоне торгового конфликта США и Китая.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 03:54, Вашингтон
Авто
Обновленную Lada Granta Sport заметили на тестах
Обновлено в 00:51
Общество
В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса
Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Политика
Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя портала РИА новости Украина Кирилла Вышинского на осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова.
Обновлено в 03:15
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо
Правительство Украины ввело спецпошлины на российское топливо.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
В Подмосковье раскрыли банду обнальщиков
Сотрудники полиции задержали в Подмосковье руководителей и участников организованной группировки, которая занималась нелегальным обналичиванием денег.
Обновлено в 02:56
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Экономика
Брат президента Молдавии стал акционером компании Игоря Чайки
Акционером компании "Архплей Девелопмент", принадлежащей предпринимателю Игорю Чайке, стал брат президента Молдавии Игоря Додона Александр, сообщает "Прайм".
Обновлено в 03:30
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Обновлено вчера в 11:23
Культура
Инну Чурикову госпитализировали в тяжелом состоянии
Актриса Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии после падения со сцены во время спектакля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Обновлено вчера в 17:17
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Шоу-бизнес
Стало известно имя новорожденного сына Екатерины Колисниченко
9 июля экс-участница «ДОМа-2» Екатерина Колисниченко родила первенца.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»
Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
На заказавшую лекарство маму больного ребенка не стали заводить дело
Обновлено вчера в 14:02
Армия и оружие
В МИД Ирана не исключили, что США сбили собственный беспилотник
Аракчи отметил, что "беспокоится, как бы американский корабль Boxer не сбил по ошибке свой беспилотник", передает сегодня утром RT.
Обновлено в 03:11
Общество
Россиянам показали, как будет выглядеть новый электронный паспорт
Вице-премьер Российской Федерации Максим Акимов продемонстрировал журналистам "ТАСС" образец главного электронного документа гражданина РФ.
Обновлено вчера в 07:10
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6»
В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».
Обновлено в 03:13
Происшествия
Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
В результате обстрела ВСУ ранена жительница Донецка
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
Обновлено в 02:37
Общество
Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона
Более 11 тыс. россиян зарабатывают свыше 1 млн руб. в месяц, следует из исследования Росстата.
Обновлено в 03:37
Политика
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Интернет
Основатель FaceApp опроверг передачу данных пользователей властям
Ярослав Гончаров, основатель приложения FaceApp, способного «омолаживать» и «старить» людей на снимках, заявил американскому Forbes, что компания не использует данные пользователей без их согласия.
Обновлено вчера в 04:25
Общество
На пруду в Екатеринбурге нашли маслянистое пятно
В Екатеринбурге на городском пруду обнаружено маслянистое пятно.
Обновлено в 03:28
Общество
Патрушев: на 40% объектов образования СЗФО нашлись антитеррористические нарушения
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в Северо-Западном федеральном округе на 40% образовательных объектов выявлены нарушения в сфере антитеррористической безопасности.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Александр Олешко оправдал некрасивый поступок Софии Ротару
Олешко добавил, что не раз пересекался с Ротару на концертах, гастролировал вместе с ней, и ни разу за все это время не видел, чтобы певица как-то некрасиво обошлась с кем-то из поклонников.
Обновлено вчера в 05:39
Финансы
Доллар и евро выросли, рубль снижается к бивалютной корзине
Курс российской валюты незначительно снижается к бивалютной корзине в условиях отсутствия у игроков интересных идей перед ключевыми заседаниями мировых центробанков в конце месяца.
Обновлено вчера в 14:33
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено вчера в 01:06