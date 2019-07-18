Энергетика
МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть в 2019 годуТАСС вчера в 17:34
Международное энергетическое агентство (МЭА) снижает прогноз спроса на нефть в 2019 году из-за замедления мировой экономики на фоне торговых споров между США и Китаем. Об этом сообщил руководитель организации Фатих Бироль в интервью агентству Reuters.
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