Международное энергетическое агентство (МЭА) снижает прогноз спроса на нефть в 2019 году из-за замедления мировой экономики на фоне торговых споров между США и Китаем. Об этом сообщил руководитель организации Фатих Бироль в интервью агентству Reuters.

МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть в 2019 году

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.

Политика Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.

Космос Американский эксперт назвал главный страх человечества в космосе Эксперт, автор книг по истории освоения космоса Род Пай рассказал, какой страх мешает человечеству покорить Марс.

Культура Стало известно о состоянии здоровья Инны Чуриковой Муж народной артистки СССР Инны Чуриковой режиссер Глеб Панфилов сообщил о состоянии супруги, которая накануне упала со сцены во время спектакля.

Происшествия Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево Два пассажира были госпитализированы после задымления самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), направлявшегося из Москвы в Ереван.

Происшествия В Якутии сотрудники ФСБ задержали 20 радикальных исламистов Ячейку радикальных исламистов выявили сотрудники управления ФСБ по Республике Саха (Якутия).

Политика «Нафтогаз» сделал предложение России по транзиту газа «Нафтогаз» заявил о готовности «хоть прямо сейчас» начать работать над соглашением о продлении транзита российского газа через Украину после 2019 года.

Общество Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона рублей Зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

Происшествия В Магнитогорске перед приездом Путина вспыхнула психбольница В Магнитогорске произошел пожар в областной психоневрологической больнице № 5.Сегодня в Магнитогорске ждут приезда важного гостя – президента РФ Владимира Путин.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Происшествия На заводе «Сибирский гурман» под Новосибирском начались обыски Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия под Новосибирском на заводе "Сибирский гурман", который производит полуфабрикаты, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.

Космос Австралиец годами хранил метеорит, посчитав его золотым самородком Ученые шутят, что австралийцу, в некотором роде, повезло даже больше чем он предполагал — в прошлом на территории Виктории находили тысячи золотых самородков, но всего лишь семнадцать метеоритов.

Общество Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.

Происшествия СКР завел уголовное дело против экс-гендиректора Антипинского НПЗ Следственный комитет завел уголовное дело в отношении бывшего гендиректора Антипинского НПЗ.

Политика Порошенко уличили в вечерних разговорах с Медведчуком Экс-президент Украины Петр Порошенко находится в абсолютном диалоге с главой политсовета "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком, сообщает LB.ua.

Технологии Акимов рассказал о пилотных зонах 5G в России К решению вопроса выделения приоритетного радиочастотного спектра для сетей 5G подключился вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий вопросы ОПК, говорил ранее Акимов.

Кино Умерла актриса Валентина Зимняя Советская актриса, театральный педагог, профессор кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Валентина Ивановна Зимняя скончалась 18 июля на 92-м году жизни в Киеве.

Политика Порошенко не пустили в зал Европарламента Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.

Армия и оружие Украина задумалась о покупке у Польши списанных ракетных катеров Украина рассматривает возможность покупки у Польши списанных ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ.

Общество Электронные паспорта появятся уже через год Традиционные бумажные документы перестанут выдавать в 2022 году. При этом никаких ограничений по действию старых паспортов не будет.

Общество В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.