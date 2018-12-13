Энергетика
МЭА прогнозирует рост поставок нефти странами вне ОПЕК в 2018 году
МЭА прогнозирует рост поставок нефти странами вне ОПЕК в 2018 годуМедиаКорСеть07:41
По словам аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА), в 2018 году объемы поставок нефти странами, не входящими в ОПЕК, увеличатся до 60,41 млн баррелей в день. В прошлом докладе МЭА объемы поставок нефти стран вне ОПЕК в 2018 году прогнозировались на уровне 60,32 млн баррелей в сутки.
МедиаКорСеть07:41
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Энергетика
Бюджет России от сделки с ОПЕК пополнится на 5 триллионов рублей
Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия получит доход в размере 5 триллионов рублей в результате участия в соглашении ОПЕК, связанном с сокращением объемов нефтедобычи.
Обновлено в 09:07
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«Нафтогаз» осваивает новые местонахождения
«Нафтогаз» сообщил, что в рамках взыскания с «Газпрома» $2,6 млрд подал пять исков в суды США для того, чтобы выяснить местонахождение активов «Газпрома» в Европе и найти свидетельства их незаконного вывода из юрисдикции Нидерландов.
Обновлено в 11:43
Энергетика
Японская Itochu может войти в проект «Балтийский СПГ»
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Обновлено в 09:39
Энергетика
Моор возглавил оргкомитет Тюменского нефтегазового форума – 2019
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Обновлено в 09:09
Энергетика
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Обновлено в 01:35
Энергетика
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Обновлено в 10:36
Энергетика
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Обновлено в 05:37
Энергетика
Экспорт товаров из Казахстана за год подорожал на 19,2%
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Обновлено в 04:12
Энергетика
«Удмуртнефть» вышла на электронную биржу «ТЭК-Торг»
Рыбников считает, что на электронные торговые площадки в итоге перейдут все российские нефтяные компании, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:49
Энергетика
Чувашия повторно повышает тариф за газ
С 1 июля этого года цена на газ для населения уже поднималась на 3% (на 16 копеек), до 5,53 рублей за 1 куб. м. При отсутствии приборов учета с каждого жильца начали брать 66,36 рубля в месяц (рост на 1,96 рубля).
Обновлено в 05:19
Энергетика
«Газпром нефть» купила 11,76% акций КХЛ
Российская нефтяная компания «Газпром Нефть» купила долю в КХЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных СПАРК.
Обновлено вчера в 11:21
Энергетика
Управляющие компании заплатят по долгам за газ
Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» («ГМВ») распространила сообщение о том, что руководство дочернего предприятия газового монополиста договорилось с директорами управляющих компаний (УК), накопивших «огромные долги» за газ, о полном погашении задолженности до 1 января 2019 года.
Обновлено в 04:24
Энергетика
«Газпром нефть» исследует геологический потенциал шельфа Красного моря
"Газпром нефть" рассматривает участие в проекте разработки нефтегазового блока 13 на шельфе Красного моря.
Обновлено вчера в 07:02
Энергетика
Антимонопольное ведомство Казахстана выявило сговор поставщиков газа
Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана выявил ценовой сговор трех поставщиков на рынке газа в Астане, сообщили 12 декабря в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 06:40
Энергетика
Племзавод «Ирмень» получил право добывать кирпичный суглинок
Новосибирский племзавод «Ирмень» выиграл аукцион на право пользования участком недр на месторождении «Верх-Ирменское 1» для разведки и добычи кирпичных суглинков.
Обновлено в 01:19