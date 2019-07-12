Энергетика
МЭА прогнозирует переизбыток на рынке нефти в 2020 годуNews.ru 05:04
Глобальный спрос на нефть в следующем году может увеличиться до 1,4 млн баррелей в сутки с 1,2 млн баррелей в сутки в этом году, считают в МЭА. Как ранее писал News.ru, совокупное исполнение сделки о сокращении добычи нефти странами ОПЕК составило в июне 2019 года 122%.
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