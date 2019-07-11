Энергетика

МЭА прогнозирует падение спроса на нефть ОПЕК до минимума за 17 летТАСС 04:09

"Спрос на нефть ОПЕК в начале 2020 года может упасть до 28 млн баррелей в сутки", - отмечается в отчете. До такого уровня добыча ОПЕК не падала с конца 2003 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ОПЕК уступает долю

Коммерсантъвчера в 18:31

МЭА ожидает избытка нефти в 2020 г из-за роста добычи в странах вне ОПЕК, особенно в США

ПРАЙМ04:38

Россия в июне сократила добычу на 260 тыс. баррелей в сутки к уровню сделки ОПЕК+

Rambler News Service04:38

МЭА прогнозирует падение спроса на нефть ОПЕК до минимума за 17 лет

ТАСС04:09

Погода за ценой не постоит

Российская газетавчера в 12:08

ОПЕК отчитался о перевыполнении нефтяной сделки

Росбалтвчера в 09:05

Уровень добычи ОПЕК создает возможность повышения цен на нефть до $75 за баррель

Finam.Ru09 июля в 12:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:48, Вашингтон
Шоу-бизнес

Хайди Клум тайно вышла замуж за Тома Каулитца

Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

Рэпера R. Kelly арестовали за детскую порнографию

В Чикаго арестован рэпер R. Kelly (настоящее имя — Роберт Сильвестр Келли), его обвиняют в сексуальных преступлениях.
Обновлено в 03:14
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия

На Белоярской АЭС отключили энергоблок

Обновлено в 04:32
Происшествия

Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе

Обновлено в 02:59
Происшествия

В Алтайском крае на ребёнка напали свиньи

Обновлено в 00:05
Политика

Киев выразил Москве протест из-за «Всемирного конгресса украинцев»

Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с решением российской Генпрокуратуры о признании нежелательной деятельности канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев", сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 03:32
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Шоу-бизнес

Газманов признался в алкогольной зависимости

67-летний певец Олег Газманов признался, что на заре карьеры у него были проблемы с алкоголем.
Обновлено в 03:50
Происшествия

В Екатеринбурге к участникам протестов против храма пришли с обысками

Обновлено в 03:51
Спорт

Мена стал лучшим на шестом этапе ралли-марафона «Шелковый путь»

Обновлено в 03:21
Происшествия

Радиация с затонувшей подлодки «Комсомолец» может достигнуть Мурманска

«Комсомолец» затонул 7 апреля 1989 года к югу от острова Медвежий в Норвежском море на глубине 1680 метров.
Обновлено 10 июля в 01:58
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Авто

Lexus выводит свои беспилотники на дороги Бельгии

Обновлено вчера в 09:18
Общество

Врач рассказал, что предшествует смерти от внезапной остановки сердца

Уход из жизни из-за внезапной остановки сердца может быть связан с так называемыми "тихими" сердечными приступами, которые случаются в более раннем возрасте и часто остаются пациентами незамеченными.
Обновлено в 01:01
Политика

Главу Счетной палаты края отправили в отставку

Председателя Счетной палаты Красноярского края Татьяну Давыденко отправили в отставку.
Обновлено вчера в 04:22
Политика

Глава МВД Крыма Торубаров отправлен в отставку

Временно исполнять обязанности главы республиканского управления МВД РФ будет замминистра Павел Каранда Министр внутренних дел по Республике Крым Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности.
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия

Россиянка попала в психбольницу на Бали

На Бали туристка из России оказалась в психиатрической лечебнице.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия

США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина

Всего, как уточняется в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 т кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

Актера Тимура Ефременкова задержали в аэропорту Краснодара

Обновлено в 04:15
Политика

Трамп «убил» Терминатора: президент США заявил о смерти Шварценеггера

Трамп «похоронил» Шварценеггера. На выступлении в Белом доме президент США заявил, что лично видел смерть голливудского актера.
Обновлено в 04:18
Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Обновлено в 00:58
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России

Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.
Обновлено в 03:43
Общество

Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий

Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия

Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое

Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42
Общество

В Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

Кристине Асмус занесли под кожу клещей и изуродовали лицо

Знаменитость после заражения клещами не разрешает гримерам прикасаться руками к лицу из страха появлений высыпаний на коже, а на съемках пользуется только своей косметикой и кистями, которые постоянно обновляет и чистит по семь раз в день.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия

Удар молнии убил женщину в Челябинской области

Установлено, что женщина отдыхала на пляже. В это время началась гроза, в ходе которой в туристку ударила молния.
Обновлено в 03:17
Недвижимость

В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье

Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия

Российская школьница попала в больницу после укусов матери

Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.
Обновлено в 03:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное