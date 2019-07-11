Энергетика
МЭА прогнозирует падение спроса на нефть ОПЕК до минимума за 17 летТАСС 04:09
"Спрос на нефть ОПЕК в начале 2020 года может упасть до 28 млн баррелей в сутки", - отмечается в отчете. До такого уровня добыча ОПЕК не падала с конца 2003 года.
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Россия в июне сократила добычу на 260 тыс. баррелей в сутки к уровню сделки ОПЕК+
Rambler News Service04:38
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Finam.Ru09 июля в 12:15
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:48, Вашингтон
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