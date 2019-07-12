Энергетика
МЭА прогнозирует падение спроса на нефть ОПЕК до минимума за 17 летТАСС 04:09
Россия и другие страны ОПЕК+ на встрече в начале июля продлили действие соглашения о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев - до апреля 2020 года. Согласно условиям сделки, страны должны совокупно сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.
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В предыдущем докладе МЭА прогнозировало добычу нефти в России в 2020 году на уровне 11,71 млн баррелей в сутки.Rambler News Service04:28
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