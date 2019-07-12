Энергетика

МЭА прогнозирует падение спроса на нефть ОПЕК до минимума за 17 летТАСС 04:09

Россия и другие страны ОПЕК+ на встрече в начале июля продлили действие соглашения о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев - до апреля 2020 года. Согласно условиям сделки, страны должны совокупно сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.
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с чего всё началось

МЭА понизило прогноз по добыче нефти в России

В предыдущем докладе МЭА прогнозировало добычу нефти в России в 2020 году на уровне 11,71 млн баррелей в сутки.
Rambler News Service04:28

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Добыча нефти в Иране опустилась до минимума за последние 30 лет

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МЭА: Спрос на нефть может упасть до минимума за 17 лет

Российская газета05:52

МЭА прогнозирует переизбыток на рынке нефти в 2020 году

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МЭА прогнозирует падение спроса на нефть ОПЕК до минимума за 17 лет

ТАСС04:09

Добыча нефти в Иране упала до минимума за тридцать лет

Rambler News Service05:41
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В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
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