Энергетика

МЭА прогнозирует падение спроса на нефть ОПЕК до минимума за 17 летТАСС 04:09

Россия и другие страны ОПЕК+ на встрече в начале июля продлили действие соглашения о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев - до апреля 2020 года. Согласно условиям сделки, страны должны совокупно сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.
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с чего всё началось

МЭА понизило прогноз по добыче нефти в России

В предыдущем докладе МЭА прогнозировало добычу нефти в России в 2020 году на уровне 11,71 млн баррелей в сутки.
Rambler News Service04:28

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МЭА ожидает обвала спроса на нефть в начале 2019 года

ПРАЙМ14:07

Стоимость нефти Brent повышается, но темпы роста замедлились

Росбалт08:06

МЭА понизило прогноз по спросу на российскую нефть в 2019 году

Rambler News Service05:02

МЭА: Спрос на нефть может упасть до минимума за 17 лет

Российская газета05:52

МЭА прогнозирует переизбыток на рынке нефти в 2020 году

News.ru05:04

МЭА прогнозирует падение спроса на нефть ОПЕК до минимума за 17 лет

ТАСС04:09

Мировой рынок нефти ждет перепроизводство

Ведомости06:25
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Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Общество

Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром

У девочки обнаружили гигантский врожденный меланоцитарный невус лица — редкое родимое пятно, которое встречается лишь у одного из 20 тысяч новорожденных.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Почти 30 детей отравились в оздоровительном лагере в Приморье

Следователи сообщили об отравлении 28 детей в оздоровительном детском лагере «Юнга» в пригороде Владивостока.
Обновлено в 20:08
Политика

Зеленский поручил заняться возвращением осужденного в Италии украинца

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре Украины заняться вопросом возвращения на родину бойца Нацгвардии Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам заключения, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 13:54
Происшествия

Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено в 14:31
Технологии

Первый в мире роботизированный спасательный плот создан в России

Первый в мире роботизированный спасательный плот "Аврора" создан в России.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Лариса Копенкина после кражи в Испании собирает деньги на билет домой

Очень быстро неравнодушные пользователи Сети собрали необходимое количество денег и Лариса Копенкина, выразив всем свою благодарность, объявила о завершении приёма пожертвований.
Обновлено в 15:09
Происшествия

В Москве на Кутузовском проспекте один человек погиб в ДТП

Обновлено в 19:01
Авто

Chevrolet Camaro получил 1014-сильный мотор и «механику»

Американская компания Speciality Vehicle Engineering (SVE) представила ограниченную серию купе Yenko/SC Camaro с 1014-сильным компрессорным V8.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

Обновлено в 16:27
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Политика

Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии

Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.
Обновлено в 15:54
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Экономика

Минтруд предложил новый прожиточный минимум

Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, сообщает RNS.
Обновлено вчера в 13:07
Футбол

Вратарь «Зенита» Егор Бабурин перешел в «Ростов»

Вратарь петербургского футбольного клуба "Зенит" Егор Бабурин подписал контракт с клубом "Ростов" на 4 года, сообщает пресс-служба "Зенита" в пятницу.
Обновлено в 14:20
Происшествия

Десять человек погибли в результате теракта в Сомали

Обновлено в 18:32
Кино

Режиссер «Рокетмена» снимет третью часть «Шерлока Холмса»

Обновлено вчера в 14:47
Экология

На Южном Урале из-за спора лесников и экологов пришлось вырвать миллион саженцев сосны

В Челябинской области из-за судебного спора между региональным министерством экологии, Главным управлением лесами и арендатором лесного участка пришлось уничтожить более миллиона сеянцев сосны.
Обновлено в 06:10
Общество

Прокуратура Москвы предостерегла организаторов акции в Новопушкинском сквере

Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях и вынесла предостережение организаторам акции, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Обновлено в 16:10
Армия и оружие

В Турцию начались поставки С-400

"Первая партия компонентов ЗРК С-400 поступила на авиабазу Мюртед в Анкарку", - сообщила турецкая сторона.
Обновлено в 05:27
Авто

В России состоялась премьера новой Mazda3

Только что в Москве завершилась премьера новой Mazda 3. Несмотря на рост популярности универсальных автомобилей в лице различного размера кроссоверов, востребованность городских хэтчбэков по-прежнему велика.
Обновлено в 11:50
Политика

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
Происшествия

Росархив оценил последствия пожара в госархиве литературы и искусства

В пресс-службе Росархива заявили, что ценные документы при крупном пожаре в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), по предварительным данным, не пострадали.
Обновлено в 08:58
Космос

Ученые ищут разгадку самых странных сигналов из глубин Вселенной

Быстрые радиовсплески изучают более десяти лет.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Леди Гага съехалась с Брэдли Купером

Известная певица Леди Гага переехала к американскому актеру Брэдли Куперу в его особняк в Нью-Йорке, сообщает Starhit со ссылкой на друга артиста.
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Экономика

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турции в иностранной валюте до уровня "BB" с "BB-", прогноз "негативный".
Обновлено в 19:47
Происшествия

В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой

Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено в 12:53
Общество

Многодетные семьи: нас выживают из родных мест

Многодетные мамы рассказали, что земельные участки им выдали едва ли не за тридевять земель от родных домов.
Обновлено в 13:02
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