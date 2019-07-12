Энергетика

МЭА прогнозирует падение спроса на нефть ОПЕК до минимума за 17 летТАСС вчера в 04:09

Россия и другие страны ОПЕК+ на встрече в начале июля продлили действие соглашения о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев - до апреля 2020 года. Согласно условиям сделки, страны должны совокупно сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.
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с чего всё началось

МЭА понизило прогноз по добыче нефти в России

В предыдущем докладе МЭА прогнозировало добычу нефти в России в 2020 году на уровне 11,71 млн баррелей в сутки.
Rambler News Serviceвчера в 04:28

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МЭА ожидает обвала спроса на нефть в начале 2019 года

ПРАЙМвчера в 14:07

МЭА понизило прогноз по спросу на российскую нефть в 2019 году

Rambler News Serviceвчера в 05:02

Мировой рынок нефти ждет перепроизводство

Ведомостивчера в 06:25

МЭА: Спрос на нефть может упасть до минимума за 17 лет

Российская газетавчера в 05:52

МЭА прогнозирует переизбыток на рынке нефти в 2020 году

News.ruвчера в 05:04

МЭА прогнозирует падение спроса на нефть ОПЕК до минимума за 17 лет

ТАССвчера в 04:09

Стоимость нефти Brent повышается, но темпы роста замедлились

Росбалтвчера в 08:06
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:50, Вашингтон
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено вчера в 15:05
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

В Уфе напали на полицейского и отобрали у него табельное оружие

Драка между посетителями одного из развлекательных заведений в Уфе произошла в ночь на субботу, сотрудник полиции, пытавшийся ее остановить, получил телесные повреждения, похищено его табельное оружие.
Обновлено в 02:38
Транспорт

Cуд отменил штраф ЦОДД за установку «нестандартных» дорожных знаков

Обновлено в 02:44
Происшествия

Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета

Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие

Российские ПВО отбили новую атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим

«Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы были уничтожены три БПЛА», — цитирует «РИА Новости» руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексея Бакина.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия

Американский «летающий радар» загорелся в воздухе

Обновлено в 00:57
Происшествия

При падении УАЗа в реку в Туве погибли семеро детей

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что десять человек, в том числе шестеро детей, погибли при опрокидывании машины в реку в Туве.
Обновлено вчера в 05:49
Общество

Меган Маркл обогатила королевскую семью на миллионы

Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала ключевым фактором, который помог продать больше памятных сувениров с символикой британской королевской семьи.
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:31
Общество

В ООН обеспокоились лесными пожарами в Сибири и на Аляске

С начала лета в Сибири и на Аляске сгорели леса площадью, примерной равной 100 тысячам футбольных полей, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на брифинге.
Обновлено вчера в 21:09
Армия и оружие

Самолет РФ с новой партией элементов для С-400 приземлился в Анкаре

Российский самолет, на борту которого находятся новые партии элементов для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, приземлился в субботу, 13 июля, на турецкой авиабазе Мюртед в провинции Анкара.
Обновлено в 03:11
Футбол

«Барселона» потратила больше миллиарда евро на трансферы

Обновлено вчера в 17:30
Здоровье

Сколько часов сна нужно человеку, рассказал сомнолог

Врач-сомнолог Александр Пальман рассказал сколько часов сна нужно человеку, сообщает RT.
Обновлено в 02:47
Гаджеты

Стоимость Samsung Galaxy Note 10 будет начинаться от 999 евро

Стала известна стоимость новых топовых корейских телефонов Galaxy Note 10 и 10 Plus в Европе, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 07:40
Политика

Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено вчера в 12:20
Политика

В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия

Дом родителей Зеленского проверяют после сообщения о минировании

Украинские правоохранители проверяют информацию о минировании дома родителей президента Владимира Зеленского в Кривом Роге.
Обновлено вчера в 12:59
Футбол

Руни спас «Ди Си Юнайтед» от поражения в матче MLS

Обновлено вчера в 21:46
Политика

Президент Грузии ожидает возобновления потока туристов из РФ

Поток российских туристов, который спал после запрета на авиасообщение между Москвой и Тбилиси, будет возобновлён в прежнем объёме.
Обновлено вчера в 20:49
Шоу-бизнес

Лопырева назвала Бузову «трудолюбивой и пробивной бездарностью»

Модель Виктория Лопырева заявила, что певица Ольга Бузова ни к музыке, ни к творчеству никакого отношения не имеет.
Обновлено в 01:19
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Политика

Телемост «Надо поговорить» прошел между Россией и Украиной

Телемост "Надо поговорить" состоялся на канале "Россия 1". В рамках эфира заслуженные артисты РСФСР, России и УССР впервые за несколько лет смогли пообщаться с обычными жителями Украины и России.
Обновлено вчера в 19:18
Общество

Прокуратура предупредила организаторов несогласованного митинга в Москве о последствиях

Прокуратура Москвы предостерегла организаторов возможной несанкционированной акции, намеченной на 14 июля оппозиционными политиками в центре Москвы, о негативных последствиях.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия

Тете избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение

Следователи предъявили обвинения жительнице Ингушетии, избившей семилетнюю девочку, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова по делу о взятке до 9 сентября

Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов пробудет под стражей до 9 сентября.
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия

В Якутии мужчина расстрелял правоохранителей

В якутском Среднеколымске мужчина расстрелял из ружья приехавших к его дому сотрудников Росгвардии и полиции.
Обновлено вчера в 12:40
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено вчера в 14:31
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