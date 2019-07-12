Энергетика

МЭА прогнозирует падение спроса на нефть ОПЕК до минимума за 17 летТАСС 04:09

Россия и другие страны ОПЕК+ на встрече в начале июля продлили действие соглашения о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев - до апреля 2020 года. Согласно условиям сделки, страны должны совокупно сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.
Читать в источнике
с чего всё началось

МЭА понизило прогноз по добыче нефти в России

В предыдущем докладе МЭА прогнозировало добычу нефти в России в 2020 году на уровне 11,71 млн баррелей в сутки.
Rambler News Service04:28

Подробнее о событии

МЭА ожидает обвала спроса на нефть в начале 2019 года

ПРАЙМ14:07

Стоимость нефти Brent повышается, но темпы роста замедлились

Росбалт08:06

МЭА понизило прогноз по спросу на российскую нефть в 2019 году

Rambler News Service05:02

МЭА: Спрос на нефть может упасть до минимума за 17 лет

Российская газета05:52

МЭА прогнозирует переизбыток на рынке нефти в 2020 году

News.ru05:04

МЭА прогнозирует падение спроса на нефть ОПЕК до минимума за 17 лет

ТАСС04:09

Мировой рынок нефти ждет перепроизводство

Ведомости06:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:41, Вашингтон
Интернет

Apple возвращает приложение родительского контроля OurPact на iOS

Компания Apple в начале 2019 года отказалась от OurPact на App Store в числе других приложений родительского контроля.
Обновлено в 08:55
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено в 20:15
Политика

Венесуэла подписала соглашение с российским автопроизводителем

Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами сообщил, что Каракас заключил соглашение о сотрудничестве с одним из российских автопроизводителей.
Обновлено в 22:59
Политика

В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут.
Обновлено в 09:15
Общество

Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят

Обновлено в 21:17
Происшествия

В результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погиб один человек

Обновлено в 19:01
Здоровье

Волгоградская система здравоохранения получила положительную оценку

Работу над модернизацией в медицинской сфере отметили, как пример для всей страны заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой и председатель комитета Госдумы Дмитрий Морозов в рамках выездного заседания профильного комитета.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие

Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала

Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено в 17:17
Происшествия

При атаке на отель в Сомали погибли десять человек

При атаке вооруженных боевиков на отель Asaseey в сомалийском портовом городе Кисмайо погибли не менее 10 человек, еще несколько человек получили ранения сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя местной полиции.
Обновлено в 21:45
Происшествия

Врачи избитой девочки из Ингушетии рассказали о ее состоянии

Врачи семилетней девочки Аиши из Ингушетии, которую избивала тетя, считают, что смогут избежать ампутации и сохранить руку ребенка.
Обновлено в 19:59
Политика

Гуаидо заявил о похищении Мадуро двух его сторонников

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что сторонники действующего президента страны Николаса Мадуро похитили двух членов его команды в Каракасе.
Обновлено в 23:12
Транспорт

ГИБДД лишили приоритета в знаках

Ранее Госавтоинспекция и суды оштрафовали московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на 500 тыс. руб. за самовольную установку таких знаков на одной из улиц, сочтя их угрожающими безопасности движения.
Обновлено в 18:18
Политика

Грузинские виноделы требуют извинений от гендиректора «Рустави 2»

По первому каналу на российском телевидении сообщалось, что в Грузии в области Кахетия местные виноделы устроили митинг с требованием о том, чтобы генеральный директор грузинского канала «Рустави 2» Ника Гварамия извинился за нецензурные высказывания в адрес грузинского вина.
Обновлено в 12:50
Путешествия

Отельер из Турции рассказал о продуктах, попадающих на шведский стол повторно

Обновлено в 23:16
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу

Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.
Обновлено в 11:51
Политика

Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным

В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено в 15:27
Музыка

Британский певец Эд Ширан выпустил новый альбом

Обновлено в 09:02
Происшествия

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Общество

Авиакомпания «Ямал» не может эксплуатировать половину своих SSJ-100

Причина заключается как в обнаруженных дефектах самолётов "Сухой суперджет 100" (SSJ-100), так и в плохом послепродажном сервисе со стороны производителя.
Обновлено в 15:18
Гаджеты

Xiaomi подтвердила скорый выход смартфона Xiaomi Mi A3

Китайская компания Xiaomi официально подтвердила скорый выход нового смартфона, который выйдет под названием Xiaomi Mi A3.
Обновлено в 13:34
Авто

Дизайн вертолета «Ансат» в стиле Aurus покажут на МАКС-2019

Обновлено в 23:35
Политика

Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии

Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.
Обновлено в 15:54
Происшествия

28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком

Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком.
Обновлено в 19:21
Теннис

Новак Джокович принял участие в создании фильма о вегетарианстве

Сербский теннисист Новак Джокович стал продюсером документального фильма The Game Changers о вегетарианстве.
Обновлено в 16:51
Политика

Аваков назвал позорным приговор украинскому бойцу в Италии

Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал «несправедливым и позорным» решение итальянского суда, согласно которому боец Нацгвардии Виталий Маркив приговорен к 24 годам заключения.
Обновлено в 19:28
Армия и оружие

Британия усилит военное присутствие в Персидском заливе

Великобритания собирается направить в Персидский залив миноносец Duncan, чтобы усилить свое военное присутствие в регионе, передает телеканал Sky News.
Обновлено в 08:39
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Общество

Росгвардия попросила передать ей охрану посевов опийного мака

Росгвардия сможет на договорной основе охранять посевы наркосодержащих растений, выращиваемых в медицинских, научных или учебных целях, говорится в документе.
Обновлено в 10:23
Спорт

Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций

Сборная России в ранге действующего победителя турнира проводила первый матч финальной части Лиги наций.
Обновлено в 00:04
Шоу-бизнес

Скандалом завершилось участие Лободы в петербургском фестивале

Как писал News.ru, певица Наташа Королёва решила вмешаться в скандал, разгоревшийся вокруг откровенной фотографии коллеги по сцене Светланы Лободы, и тоже опубликовала снимок без одежды.
Обновлено в 22:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное