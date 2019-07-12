Энергетика

МЭА прогнозирует падение спроса на нефть ОПЕК до минимума за 17 летТАСС 04:09

Россия и другие страны ОПЕК+ на встрече в начале июля продлили действие соглашения о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев - до апреля 2020 года. Согласно условиям сделки, страны должны совокупно сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.
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с чего всё началось

МЭА понизило прогноз по добыче нефти в России

В предыдущем докладе МЭА прогнозировало добычу нефти в России в 2020 году на уровне 11,71 млн баррелей в сутки.
Rambler News Service04:28

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МЭА ожидает обвала спроса на нефть в начале 2019 года

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МЭА прогнозирует падение спроса на нефть ОПЕК до минимума за 17 лет

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Мировой рынок нефти ждет перепроизводство

Ведомости06:25

Добыча нефти в Иране упала до минимума за тридцать лет

Rambler News Service05:41
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:22, Вашингтон
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На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка

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В Якутии мужчина расстрелял правоохранителей

В якутском Среднеколымске мужчина расстрелял из ружья приехавших к его дому сотрудников Росгвардии и полиции.
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Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
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Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

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Следствие просит об аресте замглавы ПФР Иванова

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Обновлено в 06:53
Общество

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Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре страны начать работу по возвращению на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
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Федерер одолел Надаля и сыграет с Джоковичем в финале Уимблдона

Совсем недавно, пять недель назад Надаль обыграл Федерера в полуфинале "Ролан Гаррос". Но на Уимблдоне швейцарец взял реванш.
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Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию

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«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Происшествия

В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка

Туристический автобус попал в ДТП в Гагре, пятеро россиян пострадали, одна гражданка РФ погибла, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.
Обновлено в 13:02
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Зеленский заключил пари с мэром Днепра на отставку

Обновлено в 08:29
Авто

Toyota разрабатывает новый кроссовер

Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено 10 июля в 23:30
Армия и оружие

Российскую базу в Сирии атаковали беспилотники

Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщает РИА "Новости".
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В Ватикане поиски пропавшей девочки обернулись новой загадкой

На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.
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В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения

"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
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В Тихом океане ВМС США захватили корабль с 7 тоннами кокаина

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Обнаружены три неизданных сценария Стэнли Кубрика

В Великобритании обнаружили неизданные рукописи кинорежиссера Стэнли Кубрика. Об этом сообщает зарубежное издание The Guardian.
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«Сибирские Мальдивы» закрыли для посещений

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Путин отправил губернатора Севастополя Овсянникова в отставку

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников покинул занимаемое кресло. Указ об отставке Овсянникова подписал президента России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил в Facebook пригласить к обсуждению ситуации лидеров Великобритании и США.
Обновлено в 13:52
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Роза Сябитова получила травму на съемках шоу «Форт Боярд»

Роза Сябитова принимала участие в тяжелом испытании: сделав неудачное движение телеведущая упала в воду, сильно ударившись боком.
Обновлено в 11:00
Футбол

Гацкан может вернуться в «Рубин»

«Рубин» проявляет интерес к полузащитнику «Ростова» Александру Гацкану, сообщает «БИЗНЕС Online».
Обновлено в 09:58
Политика

Сенаторы призвали Трампа ввести санкции против Турции из-за С-400

Группа сенаторов США призвала главу Белого дома Дональда Трампа ввести санкции против Турции в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 15:48
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