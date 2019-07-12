Энергетика

МЭА прогнозирует падение спроса на нефть ОПЕК до минимума за 17 летТАСС 04:09

Россия и другие страны ОПЕК+ на встрече в начале июля продлили действие соглашения о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев - до апреля 2020 года. Согласно условиям сделки, страны должны совокупно сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.
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с чего всё началось

МЭА понизило прогноз по добыче нефти в России

В предыдущем докладе МЭА прогнозировало добычу нефти в России в 2020 году на уровне 11,71 млн баррелей в сутки.
Rambler News Service04:28

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Добыча нефти в Иране опустилась до минимума за последние 30 лет

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Мировой рынок нефти ждет перепроизводство

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Добыча нефти в Иране упала до минимума за тридцать лет

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МЭА прогнозирует переизбыток на рынке нефти в 2020 году

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МЭА прогнозирует падение спроса на нефть ОПЕК до минимума за 17 лет

ТАСС04:09

МЭА: Спрос на нефть может упасть до минимума за 17 лет

Российская газета05:52
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:49, Вашингтон
Политика

Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину

Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
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В Госдуме прояснили уход Visa и MasterCard из России

Ранее сообщалось, что международные платежные системы могут покинуть территорию России, если Госдума и Центрабанк примут новые положения закона "О национальной платежной системе".
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Джокович прошел в финал Уимблдона

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Политика

В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ

Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено в 01:01
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Политика

Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»

В эфире телеканала «Россия 1» проходит телемост «Надо поговорить» между Украиной и Россией.
Обновлено в 11:04
Политика

Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, осужденного в РФ за разбой, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
Обновлено в 12:37
Общество

Под Новгородом обнаружили незаконные вырубки в особо охраняемых зонах

Согласно релизу, по итогам проверки выявлены нарушения лесного законодательства по вырубке леса "как на особо охраняемых природных территориях, так и расположенных в водоохранных зонах, на особо защитных лесных участках".
Обновлено в 08:20
Экономика

Медведев поддерживает уголовную ответственность за механики на торгах

Сегодня в Севастополе состоялось совещание по вопросу обеспечения своевременного и качественного строительства объектов в рамках нацпроектов, в ходе которого премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил в пользу уголовной ответственности за махинации на торгах по государственным контрактам.
Обновлено в 11:08
Происшествия

В Тихом океане ВМС США захватили корабль с 7 тоннами кокаина

Обновлено в 08:52
Здоровье

Голикова призвала остановить длительное сокращение населения Заполярья

Российский вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания по нацпроектам в сфере здравоохранения и демографии потребовала принять меры, чтобы остановить длительное сокращение населения Заполярья.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании дома родителей Зеленского

В день визита украинского лидера Владимира Зеленского в Кривой Рог полиция города получила сообщение о взрывчатке в доме, где живут родители президента.
Обновлено в 11:35
Общество

Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с нарушениями

Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с серьезными нарушениями.
Обновлено в 06:02
Здоровье

Стала известна трава, которая лечит более 50 заболеваний

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Политика

Госдеп выступил против изменения формата переговоров по Донбассу

Госдепартамент США не поддержал идею президента Украины Владимира Зеленского изменить формат международных переговоров по ситуации в Донбассе.
Обновлено в 12:20
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Лолита: «Мы с Димой пока еще муж и жена. У всех бывают кризисы»

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Политика

Путин рекомендовал дать улице в Петербурге имя Жореса Алферова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении имени выдающегося ученого, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова.
Обновлено в 11:24
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Стоимость Samsung Galaxy Note 10 будет начинаться от 999 евро

Стала известна стоимость новых топовых корейских телефонов Galaxy Note 10 и 10 Plus в Европе, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 07:40
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные в России виды рака

Самыми распространенными видами рака в 2018 году оказались рак молочной железы, кожи (кроме меланомы), тела матки, предстательной железы и ободочной кишки.
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Хаджи перешел в «Генк», ранее им интересовался «Спартак»

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В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.
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В российском городе расстреляли полицейских

В Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов.
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Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
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Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского

О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Врио главы региона Игорь Артамонов посетил Тербунский район. Рабочая поездка руководителя области началась с визита в межрайонную больницу.
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Минобороны Турции опубликовало фото первых элементов С-400

Ранее первые компоненты ракет С-400 были доставлены на военную базу в провинцию Анкара. Минобороны России опубликовало видео доставки.
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Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.
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Альянс Volkswagen-Ford займется выпуском электрокаров и пикапов

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