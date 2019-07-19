Энергетика
МЭА прогнозирует дальнейшее снижение спроса на нефтьNews.ru вчера в 22:24
Международное экономическое агентство (МЭА) пересмотрело свои прогнозы относительно спроса на нефть в 2019 году из-за торгового конфликта США и Китая.
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Интернет
Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
Обновлено в 10:17
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны страны Степана Полторака во врем разговора с чиновниками.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации
Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Политика
США ввели санкции в отношении четырех граждан Венесуэлы
Американские власти ввели санкции в отношении четырех граждан Венесуэлы, сообщается на сайте Минфина США.
Обновлено в 14:42
Энергетика
Путин заявил, что серьезно ограничивать цены на топливо опасно
Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезно ограничивать рост цен на топливо нельзя.
Обновлено в 13:31
Политика
Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области
Владимир Путин остался недоволен работой по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.
Обновлено в 08:17
Общество
Росстандарт отправил ГОСТ на фотосессии для младенцев на доработку
ГОСТ на фотоуслуги для новорожденных по приказу Росстандарта возвращен на доработку в профильный технический комитет.
Обновлено в 04:44
Религия
В Москве построят православную церковь по футуристическому проекту
На Верейской улице на западе Москвы по футуристическому архитектурному проекту будет построен православный храм священномученика Игнатия Богоносца.
Обновлено в 02:11
Наука
Низкие дозы радиации провоцируют развитие раковых клеток
Ученые из Wellcome Sanger Institute и Кембриджского университета доказали, что низкие дозы радиации провоцируют развитие раковых клеток.
Обновлено в 08:46
Экономика
Путин поручил предоставить жилье малообеспеченным семьям
Будут разработаны механизмы по обеспечению семей жильем без предоставления права собственности Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину к середине октября разработать механизмы предоставления малообеспеченным семьям жилья с сохранением его в публичной собственности.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Иран захватил британский танкер
Обновлено в 14:42
Политика
Меркель назвала свое здоровье личным вопросом
Обновлено в 06:41
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Футбол
Российский вратарь Митрюшкин проводит первый матч с 2017 года
Обновлено в 14:48
Армия и оружие
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым
В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
Обновлено в 14:39
Кино
В Сети появился первый трейлер киноверсии мюзикла «Кошки»
Кинокомпания Universal Pictures разместила в YouTube трейлер фильма "Кошки". Картину сняли по знаменитому мюзиклу Эндрю Ллойда Уэббера.
Обновлено в 04:40
Политика
СБУ обвинила «Мотор Сич» в финансировании ДНР
В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что группа компаний «Мотор Сич» на протяжении двух лет финансировала деятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 10:06
Футбол
Россия сыграет отборочный матч Евро-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге
Сборная России по футболу проведёт матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с бельгийцами на стадионе в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:34
Политика
Путин подписал указ об электронных визах для Петербурга
Президент России Владимир Путин подписал указ об электронных визах для туристов, желающих посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Обновлено в 10:08
Игры
Представлен новый геймплейный трейлер Control с рейтрейсингом
Компания NVIDIA выпустила новый официальный трейлер игрового процесса для игры Control, в котором демонстрируются эффекты трассировки лучей в реальном времени.
Обновлено в 02:08
Кино
Эдвард Фёрлонг вернётся к роли Джона Коннора в новом «Терминаторе»
На San Diego Comic-Con 2019 Тим Миллер, режиссёр грядущей картины «Терминатор: Тёмные судьбы», подтвердил, что в фильме появится Джон Коннор.
Обновлено в 14:10
Футбол
Семин убежден, что Гилерме принесет еще много пользы ФК «Локомотив»
Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин считает, что вратарь Маринато Гилерме, подписавший новый контракт, принесет еще много пользы московской команде.
Обновлено в 10:44
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске.
Обновлено в 14:09
Общество
Минприроды изменило границы заповедника в Арктике для компании Босова
Минприроды разрешило «Востокуглю» Дмитрия Босова и Александра Исаева добывать уголь в зоне Большого Арктического заповедника, сообщил РБК один из участников прошедшего в среду у вице-премьера Максима Акимова заседания проектного комитета Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года.
Обновлено в 11:15
Наука
FDA одобрило «препарат запаса» для лечения множественной миеломы
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Xpovio, предназначенный для лечения пациентов с рецидивирующей и/или рефрактерной множественной миеломой.
Обновлено в 10:23
Гаджеты
Honor анонсировал российскую презентацию Honor 20 Pro
Обновлено в 15:09
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Футбол
Сенегал и Алжир начали финальный матч Кубка КАФ
Сборные Сенегала и Алжира начали финальный матч Кубка африканских наций.
Обновлено в 15:00