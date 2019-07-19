Международное экономическое агентство (МЭА) пересмотрело свои прогнозы относительно спроса на нефть в 2019 году из-за торгового конфликта США и Китая.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Политика Владимир Путин прибыл в Магнитогорск Президент России Владимир Путин вечером 19 июля прилетел в Магнитогорск.

Происшествия Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 75 Число отравившихся едой из столичных вендинговых автоматов сети Healthy food увеличилось до 75.

Армия и оружие В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.

Футбол Стал известен первый матч РПЛ, в котором используют VAR Первым матчем РПЛ, в котором используют систему VAR, станет игра 2-го тура РПЛ «Динамо» – «Рубин», сообщает официальный сайт РФС.

Политика «Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома» Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".

Армия и оружие Опубликована видеозапись ракетных стрельб в Черном море Телеканал «Звезда» опубликовал запись учебных стрельб фрегата «Адмирал Макаров» и ракетного комплекса «Утес».

Происшествия Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.

Политика Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон об усилении ответственности за преступления против несовершеннолетних.

Футбол «Сочи» арендовал у «Зенита» Мостового "Сочи" взял в аренду у петербургского "Зенита-2" полузащитника Андрея Мостового до конца сезона-2019/20, сообщается на сайте сочинского футбольного клуба.

Политика Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.

Политика Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.

Футбол Неймар назвал самого сложного соперника в своей карьере Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар назвал самого сложного соперника из игроков, против которых ему приходилось играть.

Происшествия Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", переведена из реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в отделение лечения острых эндотоксикозов и сейчас находится в палате, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Кино Король ночи из «Игры престолов» раскрыл тайну собственной гибели Словацкий актер Владимир Фурдик, исполнивший роль Короля Ночи в сериале «Игра престолов» иронически прокомментировал недоумение поклонников по поводу того, как именно Арье Старк удалось убить его персонажа.

Космос Украина разрабатывает собственный космолет Помимо отправки грузов в космос, многоразовый космоплан сможет забирать с орбиты и доставлять на Землю грузы и экипажи космических станций.

Политика Суд в Киеве продлил арест Вышинскому до сентября Суд в Киеве продлил арест главному редактору РИА "Новости Украина" Кириллу Вышинскому. Он продлится до 19 сентября нынешнего года.

Авто Skoda начала производство обновленного Skoda Superb На заводе Skoda в чешских Квасинах началось серийное производство обновленного Skoda Superb.

Политика Украина ввела спецпошлины на российское топливо «Вчера кабинет министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа», — указал политик в своем заявлении.

Политика Глава Чувашии попал в больницу в Санкт-Петербурге Известно, что глава Чувашии прибыл на форум регионов России и Белоруссии, который прошел в Таврическом дворце.

Политика В Донбассе открестились от поддержки плана Медведчука Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по созданию автономного региона.

Шоу-бизнес 52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.

Происшествия Два участника нападения Басаева на Дагестан получили по 15 лет колонии Двое членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшие в нападении на Ботлихский район Дагестана в 1999 году, приговорены к 15 годам колонии строгого режима каждый, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Экономика Путин поручил предоставить малоимущим жилье Президент России Владимир Путин дал правительству поручение создать дополнительные меры обеспечения жильем российских граждан с невысоким уровнем доходов.