Энергетика
МЭА прогнозирует дальнейшее снижение спроса на нефтьNews.ru вчера в 22:24
Международное экономическое агентство (МЭА) пересмотрело свои прогнозы относительно спроса на нефть в 2019 году из-за торгового конфликта США и Китая.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:51, Вашингтон
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Политика
Владимир Путин прибыл в Магнитогорск
Президент России Владимир Путин вечером 19 июля прилетел в Магнитогорск.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 75
Число отравившихся едой из столичных вендинговых автоматов сети Healthy food увеличилось до 75.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник
Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:25
Футбол
Стал известен первый матч РПЛ, в котором используют VAR
Первым матчем РПЛ, в котором используют систему VAR, станет игра 2-го тура РПЛ «Динамо» – «Рубин», сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено в 12:25
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»
Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено в 09:09
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
Опубликована видеозапись ракетных стрельб в Черном море
Телеканал «Звезда» опубликовал запись учебных стрельб фрегата «Адмирал Макаров» и ракетного комплекса «Утес».
Обновлено в 01:00
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Политика
Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон об усилении ответственности за преступления против несовершеннолетних.
Обновлено в 13:40
Футбол
«Сочи» арендовал у «Зенита» Мостового
"Сочи" взял в аренду у петербургского "Зенита-2" полузащитника Андрея Мостового до конца сезона-2019/20, сообщается на сайте сочинского футбольного клуба.
Обновлено в 10:41
Политика
Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ
По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.
Обновлено в 11:00
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Футбол
Неймар назвал самого сложного соперника в своей карьере
Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар назвал самого сложного соперника из игроков, против которых ему приходилось играть.
Обновлено в 10:23
Музыка
В Великобритании выбрали самую популярную песню XXI века
В Великобритании определили самую популярную песню XXI века.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", переведена из реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в отделение лечения острых эндотоксикозов и сейчас находится в палате, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Обновлено в 08:13
Кино
Король ночи из «Игры престолов» раскрыл тайну собственной гибели
Словацкий актер Владимир Фурдик, исполнивший роль Короля Ночи в сериале «Игра престолов» иронически прокомментировал недоумение поклонников по поводу того, как именно Арье Старк удалось убить его персонажа.
Обновлено в 09:14
Космос
Украина разрабатывает собственный космолет
Помимо отправки грузов в космос, многоразовый космоплан сможет забирать с орбиты и доставлять на Землю грузы и экипажи космических станций.
Обновлено в 13:10
Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинскому до сентября
Суд в Киеве продлил арест главному редактору РИА "Новости Украина" Кириллу Вышинскому. Он продлится до 19 сентября нынешнего года.
Обновлено в 09:04
Авто
Skoda начала производство обновленного Skoda Superb
На заводе Skoda в чешских Квасинах началось серийное производство обновленного Skoda Superb.
Обновлено в 10:54
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское топливо
«Вчера кабинет министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа», — указал политик в своем заявлении.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Глава Чувашии попал в больницу в Санкт-Петербурге
Известно, что глава Чувашии прибыл на форум регионов России и Белоруссии, который прошел в Таврическом дворце.
Обновлено в 06:55
Политика
В Донбассе открестились от поддержки плана Медведчука
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по созданию автономного региона.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой
Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»
Обновлено в 11:46
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено в 12:24
Происшествия
Два участника нападения Басаева на Дагестан получили по 15 лет колонии
Двое членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшие в нападении на Ботлихский район Дагестана в 1999 году, приговорены к 15 годам колонии строгого режима каждый, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Обновлено в 09:08
Экономика
Путин поручил предоставить малоимущим жилье
Президент России Владимир Путин дал правительству поручение создать дополнительные меры обеспечения жильем российских граждан с невысоким уровнем доходов.
Обновлено вчера в 17:47
Политика
Премьер Косово подал в отставку
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51