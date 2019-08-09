Энергетика
МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2019 годуТАСС 04:29
МЭА в своем августовском отчете понизило оценку роста глобального спроса на нефть в 2019 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 1,1 млн б/с на фоне обострения геополитических трений и допускает дальнейший пересмотр прогноза в сторону понижения.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:13, Вашингтон
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов рака
Доктор медицинских наук Сергей Абашин перечислил семь симптомов, на которые необходимо обратить внимание, чтобы распознать онкологическое заболевание на ранней стадии.
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Общество
Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 15:40
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре АПЛ
В матче первого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома крупно обыграл "Норвич Сити". Встреча завершилась со счетом 4:1.
Обновлено в 17:06
Наука
Ученые объяснили, почему кошки едят траву
Обновлено в 13:46
Общество
«Победа» изменила нормы провоза ручной клади
С 9 августа авиакомпания «Победа» поменяла правила провоза багажа в ручной клади.
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Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
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Политика
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Обновлено в 09:18
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
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Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
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Правление СБР обсудит ситуацию с Логиновым
Правление Союза биатлонистов России (СБР) обсудит вопрос с нежеланием Александра Логинова подписывать контракт с организацией, передает ТАСС.
Обновлено в 12:47
Политика
Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским
Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".
Обновлено в 12:12
Общество
Лондон оказался обесточен после аварии на электросетях
Значительная часть Лондона и юго-востока Великобритании оказались обесточены из-за аварии на электросетях.
Обновлено в 14:27
Происшествия
Число пострадавших от новых взрывов под Ачинском выросло до 10
Количество пострадавших в результате двух новых взрывов, которые прогремели сегодня на военном арсенале рядом с Ачинском, возросло до десяти.
Обновлено в 13:53
Общество
Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве
Московская полиция предупредила участников несанкционированных митингов, что будет "немедленно пресекать" малейшие провокации, сообщает в пятницу столичный главк МВД РФ.
Обновлено в 03:26
Политика
Трамп допустил возможность «сделки» Зеленского с Путиным
Президент СЩА Дональд Трамп допустил возможность "сделки" между главой Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
ДНР: При обстреле со стороны ВСУ погибли два человека
Обновлено в 16:09
Общество
Из-за дождей в Новгородской области размыло 9 участков дорог
По данным регионального управления МЧС, в Демянском, Марёвском и Валдайском районах подтоплены 27 домов и 54 приусадебных участка, размыто 9 участков дорог, деревянная переправа.
Обновлено в 15:42
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Раскрыть секрет долголетия помогут российским ученым мухи-мутанты
Обновлено 07 августа в 02:49
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 15:32
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено в 09:14
Наука
Археологи Греции нашли останки колоссального доисторического корабля
Раскрыты итоги первого сезона исследований после обнаружения у побережья Греции древних затонувших кораблей.
Обновлено 07 августа в 10:54
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Максимиллиан Филипп перешел из «Боруссии» в «Динамо»
Обновлено в 06:23
Политика
В ЕС назвали продэмбарго России неоправданным
«ЕС считает, что российский запрет на агропродовольственные товары Евросоюза неоправдан, поскольку он носит ответный характер», – отметил собеседник РИА «Новости».
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Культура
Было бы 56: Жизнеутверждающие цитаты Уитни Хьюстон
Легендарная певица Уитни Хьюстон отметила бы сегодня свой 56-й день рождения. Ее голос можно узнать из тысячи.
Обновлено в 10:18
Транспорт
В Москве часть Некрасовской линии метро закрыли из-за дождя
Часть Некрасовской линии московского метро закрыта из-за дождя, сообщает Московский метрополитен на своей странице в Twitter.
Обновлено в 16:56
Общество
Кейт Миддлтон впервые оголила ноги на публике
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые надела короткие шорты с момента заключения брака с принцем Уильямом.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Бывшего президента Киргизии арестовали
Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева отправили в СИЗО на срок до 26 августа. Ему предъявили обвинение в коррупции.
Обновлено в 01:58