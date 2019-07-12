Энергетика
МЭА понизило прогноз по нефтедобыче в РоссииUdm-Info 07:13
По результатам 2020 года в МЭА ожидают уменьшения нефтедобычи в РФ до 11,54 миллионов баррелей в сутки. В прошлом прогнозе агентство прогнозировало добычу сырья в России в 2020 году на уровне 11,71 миллионов баррелей ежесуточно.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:54, Вашингтон
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