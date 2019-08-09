Энергетика
МЭА понизило прогноз по увеличению спроса на нефтьREGNUM 04:38
МЭА понизило прогноз из-за обострения геополитических трений допустило, что позже также пересмотрит его в сторону понижения. По увеличению спроса на нефть в 2020 году прогноз также понижен на 50 тыс. баррелей в сутки — до 1,3 млн.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:15, Вашингтон
Армия и оружие
Спецназ ВСУ подняли по тревоге, чтобы доставить носки генералу
Спикер украинского информационного проекта InformNapalm Михаил Макарук сообщил о том, как украинский спецназ подняли по тревоге, чтобы доставить генералу носки в пакете с грифом «секретно».
Обновлено в 07:39
Экономика
Сбербанк создаст совместное предприятие с «Союзмультфильмом»
Сбербанк планирует создать совместное предприятие (СП) с ФГУП «Союзмультфильм», сообщают РБК и Forbes.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Ален Делон восстанавливается после инсульта
Ален Делон перенес инсульт и сердечный приступ.
Обновлено в 07:42
Футбол
Роман Нойштедтер перешел в «Динамо»
Футболист сборной России Роман Нойштедтер на правах свободного агента подписал контракт с московским "Динамо".
Обновлено в 05:33
Политика
Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
Американский беспилотник разбился под Багдадом
Обновлено в 04:12
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал свою возлюбленную
Причиной расставания, по словам Ани Лорак, послужила измена мужа.
Обновлено в 07:03
Здоровье
Названы самые опасные сорта сыра
Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.
Обновлено вчера в 14:52
Гаджеты
Huawei представила новую операционную систему Harmony OS
Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено в 03:57
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Технологии
Facebook заплатит СМИ за публикацию новостей в соцсети по $3 млн в год
Осенью 2019-го года в самой популярной в мире социальной сети Facebook появится вкладка "Новости", наполнять которую будут контентом от ведущих американских средств массовой информации.
Обновлено в 03:03
Наука
На Алтае обнаружен ранее неизвестный науке вид пауков-волков
На Алтае обнаружен ранее неизвестный науке вид пауков-волков.
Обновлено вчера в 09:33
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов рака
Обновлено в 06:20
Гаджеты
Колонка Galaxy Home не отменена и должна выйти в ближайшее время
«Умная» колонка с голосовым помощником Bixby от компании Samsung под названием Galaxy Home была анонсирована еще год назад, однако на вчерашнем мероприятии Galaxy Unpacked об устройстве не было сказано ни слова.
Обновлено в 08:16
Общество
В Москве 10 августа пройдут соревнования по вождению автозаков
В преддверии Дня транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который отмечается 11 августа, ФСИН России проведет в Москве в воскресенье, 10 августа масштабный турнир по вождению автозаков.
Обновлено в 07:08
Общество
Кейт Миддлтон впервые оголила ноги
Герцогиня Кембриджская Кейт надела шорты и оголила ноги впервые с тех пор, как стала женой принца Уильяма.
Обновлено в 03:39
Политика
Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина
Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.
Обновлено в 06:37
Общество
Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино
Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
Обновлено в 04:45
Политика
Гварамия обвинен в финансовых махинациях
Главная прокуратура Грузии выдвинула обвинение бывшему генеральному директору "Рустави 2" Нику Гварамия в финансовых махинациях, которые привели к ущербу телекомпании в размере более 7 миллионов лари (порядка 2,38 миллиона долларов).
Обновлено в 07:07
Политика
Первое заседание Верховной рады нового созыва пройдёт 29 августа
«Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной рады», — сказал глава политсилы Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Суд добавил директору ФБК Ивану Жданову 10 суток ареста
Директор Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Иван Жданов получил дополнительно 10 суток ареста.
Обновлено в 07:56
Общество
После приезда полпреда в зауральском селе решили построить новую школу
Решение принято после того, как действующую школу 9 августа посетил уральский полпред Николай Цуканов, передает корреспондент «URA.RU».
Обновлено в 04:32
Политика
Орешкин заявил о снятии вопросов по интеграции России и Белоруссии
Принципиальные разногласия, которые были у России и Белоруссии по вопросам сотрудничества в рамках Союзного государства, сняты, а договоренности достигнуты.
Обновлено в 09:09
Политика
США опоздали с противостоянием «Северному потоку-2»
Сенат США, вероятно, слишком поздно начал предпринимать попытки помешать строительству газопровода из России в Германию.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
Стали известны расходы английских клубов на трансферы
Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) в летнее трансферное окно потратили примерно 1,38 миллиарда фунтов стерлингов (1,5 миллиарда евро) на 114 новых футболистов.
Обновлено в 06:52