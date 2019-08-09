Энергетика
МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2019 годуТАСС 04:29
МЭА в своем августовском отчете понизило оценку роста глобального спроса на нефть в 2019 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 1,1 млн б/с на фоне обострения геополитических трений и допускает дальнейший пересмотр прогноза в сторону понижения.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:22, Ашберн
Экономика
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций РТК
Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.
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Apple Music объявила, что ее аналитическая платформа для музыкантов под названием Apple Music for Artists вышла из бета-версии и доступна для всех.
Обновлено в 11:14
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году.
Обновлено в 16:20
Общество
Синоптики предупредили о ночных заморозках
Синоптики рассказали об ожидающихся на выходных ночных заморозках в Архангельской области и Республике Коми.
Обновлено в 17:31
Армия и оружие
Деградирующий базар: как развивается оружейная торговля Украины
Богатое наследство Общеизвестно, что после распада СССР Украина получила одну из самых мощных в мире военных группировок: на территории Киевского, Одесского и Прикарпатского военных округов базировалось множество частей и соединений, в составе которых насчитывалось около 9000 танков, 11000 БМП и БТР, 18000 артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня и 2800 самолетов и вертолетов.
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Опубликован предварительный состав космодрома в Нижегородской области
Космодром в Нижегородской области, строительство которого планируется начать в 2023 году, будет состоять из шести комплексов.
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Экономика
Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства
За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.
Обновлено вчера в 19:25
Единоборства
Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии
Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
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Игрок сборной России — о матче с Мексикой: «Чувствовали себя не в своей тарелке»
Связующий сборной России Александр Бутько подвел итоги матча против Мексики, в котором национальная команда одержала победу.
Обновлено в 14:43
Общество
К берегам России впервые приплыл сельдяной король
В Россию впервые приплыл сельдяной король.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер попросил разъяснить, что правительство республики готово сделать для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.
Обновлено в 19:23
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:32
Баскетбол
Российские баскетболисты обыграли Италию в товарищеском турнире
Сборная России по баскетболу обыграла команду Италии в рамках товарищеского турнира в Вероне.
Обновлено в 18:18
Политика
Власти США обещали принять меры из-за снижения Китаем курса юаня
Наварро не стал уточнять, какие меры США примет против Китая, но отметил, что ущерб для Пекина будет больший, чем для Вашингтона.
Обновлено в 18:45
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Здоровье
Загадочная болезнь превратила тело 12-летнего жителя Индии в шар
Молодой индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой живот 12-летнего мальчика раздуло до аномальных размеров.
Обновлено в 04:27
Общество
Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд
Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
Обновлено в 06:25
Политика
В ЕС назвали продэмбарго России неоправданным
«ЕС считает, что российский запрет на агропродовольственные товары Евросоюза неоправдан, поскольку он носит ответный характер», – отметил собеседник РИА «Новости».
Обновлено в 11:42
Авто
Под британской маркой MG выпустили китайский пикап
Британская марка MG, ныне принадлежащая китайской группе SAIC, вывела на тайский рынок первый в своей истории пикап — рамный Extender.
Обновлено в 09:33
Авто
«Калашников» создал электромобиль для каршеринга
В Москве состоялась презентация электромобиль UV-4 для таксомоторных перевозок и каршеринговых компаний.
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Футбол
«Монако» без Головина потерпел разгром в матче с «Лионом»
В матче 1-го тура чемпионата Франции "Монако" проиграл "Лиону" со счётом 0:3. Встреча состоялась в Монако на стадионе "Луи II".
Обновлено в 16:36
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Суд арестовал 12-го фигуранта «дела 27 июля»
Обновлено в 12:54
Экономика
Глава Gett раскритиковал сделку «Яндекс.Такси» с ГК «Везет»
Покупка сервисом «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» может привести к монополизации рынка такси и росту тарифов на перевозки на 20%, заявил гендиректор сервиса Gett в России Максим Жаворонков на VII Международном евразийском форуме «Такси».
Обновлено в 08:34
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
Конкретные цифры в «Роскосмосе» не назвали, так как зарплата космонавтов является персональными данными, однако известен размер окладов сотрудников компании.
Обновлено вчера в 10:30