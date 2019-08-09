МЭА в своем августовском отчете понизило оценку роста глобального спроса на нефть в 2019 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 1,1 млн б/с на фоне обострения геополитических трений и допускает дальнейший пересмотр прогноза в сторону понижения.

МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году

Происшествия Против мэра Туапсе возбудили уголовное дело В отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.

Футбол Игрока «Гамбурга» подозревают в подмене имени и возраста Полузащитник "Гамбурга" Бейкери Джатта подозревается в подмене имени и возраста, сообщает Sport Bild.

Политика Захарова рассказала о готовности Южной Осетии к переговорам с Грузией Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Южная Осетия готова приступить к прямому диалогу с Грузией по любым вопросам и РФ не препятствует этим контактам.

Футбол «Краснодар» заинтересовался воспитанником «Барселоны» В борьбе за футболиста, являющегося воспитанником "Барселоны", "быки" являются фаворитами.

Политика В Крыму неизвестные подняли флаг Украины В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.

Происшествия Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.

Политика Российская авиакомпания объяснила решение лететь над Украиной Накануне самолет российской авиакомпании "Глобус", который следовал рейсом из Бари в Москву, прошел через украинское воздушное пространство.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Недвижимость Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьми Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.

Футбол Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Туном» «Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».

Футбол Давид Сильва назначен капитаном «Манчестер Сити» В прошлом сезоне капитаном «Манчестер Сити» был Венсан Компани, этим летом он покинул клуб.

Шоу-бизнес Максим Галкин станцевал под дождём под песню Ротару На записи Галкин, облачённый в светлые шорты и футболку, во дворе загородного дома танцует под дождём под песню Софии Ротару "Вот и лето прошло".

Энергетика «Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).

Общество Пронос еды в кинотеатры хотят запретить В кинотеатры могут запретить приносить свою еду.

Здоровье Загадочная болезнь превратила тело 12-летнего жителя Индии в шар Молодой индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой живот 12-летнего мальчика раздуло до аномальных размеров.

Происшествия Водитель разбившегося под Новороссийском автобуса арестован Приморский суд Новороссийска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя автобуса, упавшего с обрыва вечером 7 августа, сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Экономика Цены на такси в России могут вырасти на 20 % из-за «Яндекса» По прогнозам Максима Жаворонкова, после завершения консолидации «Яндекса», «Везёт» и Uber цены на такси в среднем могут подняться до 20 %, а комиссия для водителей — на 5–10%.

Интернет Предложен список отечественных приложений для предустановки на ПК Работа проводилась с целью определения того, какие из IT-продуктов российских производителей идентичны по функциональности известным зарубежным и могут быть предустановлены на ПК и ноутбуки, продаваемые на территории России.

Общество В России впервые замечен сельдяной король Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.

Шоу-бизнес Дочь Кейт Миддлтон показала язык на публике Девочка, находясь на публике, повернулась к подданным Великобритании, сидящим ниже на трибунах, и показала им язык.