Энергетика
МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2019 годуТАСС 04:29
МЭА в своем августовском отчете понизило оценку роста глобального спроса на нефть в 2019 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 1,1 млн б/с на фоне обострения геополитических трений и допускает дальнейший пересмотр прогноза в сторону понижения.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:25, Вашингтон
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
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Volkswagen хочет сделать свой логотип «менее немецким»
Обновлено в 04:50
Футбол
«Боруссия Д» обыграла «Юрдинген» в Кубке Германии
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Юрдинген" в рамках 1-го раунда Кубка Германии.
Обновлено в 16:42
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
Обновлено в 16:51
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
Сегодня отряд российских космонавтов составляет 25 человек.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
19-летняя испанская футболистка погибла в ДТП
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МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве
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Обновлено в 10:40
Транспорт
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Часть Некрасовской линии московского метро закрыта из-за дождя, сообщает Московский метрополитен на своей странице в Twitter.
Обновлено в 16:56
Происшествия
Суд арестовал водителя упавшего в обрыв под Новороссийском автобуса
Приморский суд Новороссийска арестовал водителя автобуса, упавшего в обрыв после столкновения с легковушкой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:59
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Хачанов вышел в полуфинал турнира в Монреале
Обновлено в 16:11
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В Крыму прокомментировали подъем украинского флага в Судаке
В Крыму оценивают подъем украинского флага над Судаком как провокацию и заранее запланированную акцию.
Обновлено в 13:05
Футбол
«Лион» разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции
В матче первого тура чемпионата Франции "Монако" уступил "Лиону". Встреча закончилась со счетом 0:3.
Обновлено в 17:46
Здоровье
Онколог назвал семь признаков развития рака
Научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин в интервью изданию «Профиль» перечислил основные признаки развития рака.
Обновлено в 15:38
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре АПЛ
В матче первого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома крупно обыграл "Норвич Сити". Встреча завершилась со счетом 4:1.
Обновлено в 17:06
Здоровье
Офис врача общей практики продолжают ремонтировать в Тепличном
Кабинет врача общей практики станет филиалом Вологодской городской поликлиники №1. Офис возьмет на себя обслуживание 8 участков, это 12 тысяч человек.
Обновлено в 09:45
Экономика
ВТБ приобрел 50% +1 акция группы компаний РТК
ВТБ и акционеры группы компаний "Рустранском" (РТК) закрыли сделку по приобретению группой ВТБ 50% +1 акция многопрофильного железнодорожного холдинга ГК РТК, сообщила пресс-служба банка.
Обновлено в 15:49
Культура
Назван советский фильм-рекордсмен по просмотрам на YouTube
Обновлено в 16:07
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Вид ВМП «34/сердечно‑сосудистая хирургия», включающий в себя широкий спектр плановых операций стентирования, в 2018 году принес федеральным медцентрам более 6 млрд рублей (26,2 тысячи квот).
Обновлено в 10:44
Транспорт
В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту
В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.
Обновлено в 10:13
Политика
Трамп обвинил Голливуд в либеральном расизме
Президент США Дональд Трамп назвал расистами "либеральный Голливуд", который создает фильмы для того, чтобы "посеять хаос".
Обновлено в 15:43
Шоу-бизнес
Мария Комиссарова стала мамой во второй раз
Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. 28-летняя Мария Комиссарова уже несколько лет живет с семьей в Испании.
Обновлено в 11:40
Общество
Отключения электричества затронули большую часть Великобритании
Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:05
Армия и оружие
Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск
«Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.
Обновлено в 04:21
Здоровье
Специалисты не нашли новые очаги АЧС в Приморье
Ветеринары взяли под наблюдение зону в радиусе 100 км от выявленного очага заболевания африканской чумой свиней в Пограничном районе в Приморье.
Обновлено в 07:06
Общество
Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд
Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Вилли Токарева похоронили в Москве
Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено в 07:33
Общество
Из-за дождей в Новгородской области размыло 9 участков дорог
По данным регионального управления МЧС, в Демянском, Марёвском и Валдайском районах подтоплены 27 домов и 54 приусадебных участка, размыто 9 участков дорог, деревянная переправа.
Обновлено в 15:42
Политика
Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41