МЭА в своем августовском отчете понизило оценку роста глобального спроса на нефть в 2019 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 1,1 млн б/с на фоне обострения геополитических трений и допускает дальнейший пересмотр прогноза в сторону понижения.

МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году

Экономика Fitch повысило рейтинг России до «BBB» Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.

Общество Стала известна зарплата российских космонавтов Сегодня отряд российских космонавтов составляет 25 человек.

Происшествия 19-летняя испанская футболистка погибла в ДТП 19-летняя испанская футболистка Альба Фрау скончалась после трагического дорожно-транспортного происшествия на Майорке.

Общество МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве Столичное МЧС распространило повторное экстренное сообщение о сильном ветре в Москве, который продлится до утра 10 августа.

Транспорт В Москве часть Некрасовской линии метро закрыли из-за дождя Часть Некрасовской линии московского метро закрыта из-за дождя, сообщает Московский метрополитен на своей странице в Twitter.

Происшествия Суд арестовал водителя упавшего в обрыв под Новороссийском автобуса Приморский суд Новороссийска арестовал водителя автобуса, упавшего в обрыв после столкновения с легковушкой, передает РИА "Новости".

Политика В Крыму прокомментировали подъем украинского флага в Судаке В Крыму оценивают подъем украинского флага над Судаком как провокацию и заранее запланированную акцию.

Футбол «Лион» разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции В матче первого тура чемпионата Франции "Монако" уступил "Лиону". Встреча закончилась со счетом 0:3.

Здоровье Онколог назвал семь признаков развития рака Научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин в интервью изданию «Профиль» перечислил основные признаки развития рака.

Футбол «Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре АПЛ В матче первого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома крупно обыграл "Норвич Сити". Встреча завершилась со счетом 4:1.

Здоровье Офис врача общей практики продолжают ремонтировать в Тепличном Кабинет врача общей практики станет филиалом Вологодской городской поликлиники №1. Офис возьмет на себя обслуживание 8 участков, это 12 тысяч человек.

Экономика ВТБ приобрел 50% +1 акция группы компаний РТК ВТБ и акционеры группы компаний "Рустранском" (РТК) закрыли сделку по приобретению группой ВТБ 50% +1 акция многопрофильного железнодорожного холдинга ГК РТК, сообщила пресс-служба банка.

Здоровье В 2018 году в России выполнено 220 тысяч стентирований Вид ВМП «34/сердечно‑сосудистая хирургия», включающий в себя широкий спектр плановых операций стентирования, в 2018 году принес федеральным медцентрам более 6 млрд рублей (26,2 тысячи квот).

Транспорт В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.

Политика Трамп обвинил Голливуд в либеральном расизме Президент США Дональд Трамп назвал расистами "либеральный Голливуд", который создает фильмы для того, чтобы "посеять хаос".

Шоу-бизнес Мария Комиссарова стала мамой во второй раз Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. 28-летняя Мария Комиссарова уже несколько лет живет с семьей в Испании.

Общество Отключения электричества затронули большую часть Великобритании Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.

Армия и оружие Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск «Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.

Здоровье Специалисты не нашли новые очаги АЧС в Приморье Ветеринары взяли под наблюдение зону в радиусе 100 км от выявленного очага заболевания африканской чумой свиней в Пограничном районе в Приморье.

Общество Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.

Шоу-бизнес Вилли Токарева похоронили в Москве Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.

Общество Из-за дождей в Новгородской области размыло 9 участков дорог По данным регионального управления МЧС, в Демянском, Марёвском и Валдайском районах подтоплены 27 домов и 54 приусадебных участка, размыто 9 участков дорог, деревянная переправа.