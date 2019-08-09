Энергетика
МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2019 годуТАСС 04:13
МЭА в своем августовском отчете понизило оценку роста глобального спроса на нефть в 2019 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 1,1 млн б/с на фоне обострения геополитических трений и допускает дальнейший пересмотр прогноза в сторону понижения.
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Международное энергетическое агентство понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:01, Вашингтон
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