Энергетика

МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2019 годуТАСС 04:13

МЭА в своем августовском отчете понизило оценку роста глобального спроса на нефть в 2019 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 1,1 млн б/с на фоне обострения геополитических трений и допускает дальнейший пересмотр прогноза в сторону понижения.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году

Парламентская газета04:41

МЭА снизило оценку роста поставок нефти из не-ОПЕК в этом году до 1,9 млн б/с

Финмаркет04:54

РФ в июле перевыполнила сделку ОПЕК+ на 16%, страны ОПЕК - на 34%

ПРАЙМ04:38

МЭА понизило прогноз по увеличению спроса на нефть

REGNUM04:38

МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году

ТАСС04:13

Добыча ОПЕК в июле осталась на пятилетнем минимуме

Rambler News Service04:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:00, Вашингтон
Происшествия

Пенсионерка сутки отпугивала медведя рычанием в хабаровской тайге

Обновлено вчера в 05:38
Политика

Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 03:13
Авто

Составлен рейтинг самых незащищенных от угона автомобилей

Обновлено вчера в 04:25
Экономика

Почти половина покупателей люкса в России ориентировалась на блогеров

Обновлено в 04:17
Происшествия

В Москве мотоциклисты отобрали у бизнесмена рюкзак с 3,6 млн рублей

В центре Москвы мотоциклисты отобрали у предпринимателя рюкзак с 3,6 млн рублей и скрылись.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес

В Москве проходит прощание с Вилли Токаревым

Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО

Обновлено вчера в 23:48
Общество

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Политика

В Крыму подняли украинский флаг

Как сообщил в Facebook советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев, в городе Судаке на востоке Крыма "местные патриоты" подняли украинский флаг в память о погибших в Донбассе 6 августа четырех военнослужащих ВСУ, передает "Лента.ру".
Обновлено в 04:48
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Общество

Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве

Московская полиция предупредила граждан о недопустимости призывов к несогласованным акциям в столице и пообещала немедленно пресекать малейшие провокации.
Обновлено в 04:38
Общество

Опрос: доверие россиян к своему окружению снизилось

30% респондентов заявили, что таких людей в их окружении стало меньше, другой ответ дали 6%. Среди молодежи много тех, кто надеется, что число заслуживающих доверия людей вырастет, после 55 лет такие ожидания сходят на нет.
Обновлено вчера в 20:57
Экономика

Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён

Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён.
Обновлено в 00:08
Общество

В России появится национальный стандарт на школьную форму

Обновлено в 03:41
Экономика

Россияне стали реже покупать дешевые лекарства

Отмечается, что в первом полугодии 2019 года продажи лекарств стоимостью выше 500 рублей увеличились на 7,8%, — с 211,3 тыс. до 227,7 тыс. упаковок.
Обновлено в 03:55
Политика

На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии

На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Кино

Маколей Калкин показал, как будет выглядеть в перезапуске «Один дома»

Звезда американского фильма опубликовал в своем Instagram фото, которым проиллюстрировал образ героя "Одного дома" Кевина Маккалистера в современности.
Обновлено вчера в 11:55
Общество

Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца

Большинство россиянок в 2018 году рожали первого ребенка в 26 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата.
Обновлено в 01:17
Политика

Советника американского посольства вызвали в МИД

Советник-посланника американского посольства США вызвали в МИД из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве 3 августа, сообщили в дипломатическом ведомстве.
Обновлено в 04:48
Кино

Квентин Тарантино представляет в Москве фильм «Однажды в Голливуде»

Режиссёр рассказал, что новая картина не последняя. Завершить свою карьеру Тарантино намерен, сняв десять фильмов.
Обновлено 07 августа в 08:38
Политика

В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате

Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Общество

В Уфе скончалась мать Юрия Шевчука

Обновлено в 04:10
Общество

Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA

Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия

В Турции на границе с Сирией прогремели взрывы на складе боеприпасов

Обновлено в 02:30
Политика

США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»

Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Медведев пообещал президенту Киргизии поддержку России

Обновлено в 00:53
Политика

Кадыров вступил с махачкалинцами в дискуссию об имаме Шамиле

Обновлено в 00:05
Происшествия

Стали известны причины взрыва на военном полигоне под Северодвинском

В Министерстве обороны России сообщили причину взрыва на военном полигоне в Архангельской области, в результате которого погибли два человека.
Обновлено вчера в 09:00
Армия и оружие

Фрагменты разбившегося МиГ-29 ВВС Азербайджана нашли в Каспийском море

Фрагменты истребителя МиГ-29 военно-воздушных сил Азербайджана, разбившегося во время тренировочного полета, обнаружили в Каспийском море.
Обновлено в 04:34
Общество

Из-за ураганного ветра в Москве начали падать деревья

За минувшие сутки в Москве порывов ветра не выдержали два дерева.
Обновлено в 04:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Международное энергетическое агентство
Насчитывает 29 стран-участниц. Образован в Париже в 1974 году после нефтяного кризиса 1973-1974 годов. Основная заявочная цель организации - содействие международному сотрудничеству в области совершенствования мировой структуры спроса и предложения энергоресурсов и энергетических услуг. В реальности отстаивает интересы стран-импортёров энергоресурсов. Только государства-члены ОЭСР могут стать участниками МЭА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное