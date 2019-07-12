Энергетика

МЭА понизило прогноз по нефтедобыче в РоссииUdm-Info 07:13

По результатам 2020 года в МЭА ожидают уменьшения нефтедобычи в РФ до 11,54 миллионов баррелей в сутки. В прошлом прогнозе агентство прогнозировало добычу сырья в России в 2020 году на уровне 11,71 миллионов баррелей ежесуточно.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стоимость нефти Brent повышается, но темпы роста замедлились

Росбалт08:06

МЭА прогнозирует падение спроса на нефть ОПЕК до минимума за 17 лет

ТАСС04:09

МЭА: Спрос на нефть может упасть до минимума за 17 лет

Российская газета05:52

Цены на нефть замедлили рост после выхода доклада МЭА

ПРАЙМ07:15

МЭА прогнозирует переизбыток на рынке нефти в 2020 году

News.ru05:04

Мировой рынок нефти ждет перепроизводство

Ведомости06:25

МЭА понизило прогноз по спросу на российскую нефть в 2019 году

Rambler News Service05:02
Показать все источники
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 08:18, Вашингтон
Политика

В Петербурге заложили тральщик «Анатолий Шлемов»

Обновлено в 05:49
Политика

Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк»

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:38
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России

Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Силовики занялись экс-губернатором Дубровским в деле о хищении на РЖД

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский может стать фигурантом уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС).
Обновлено в 01:40
Общество

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Происшествия

К защитникам сквера в Екатеринбурге пришли с обысками

Обновлено в 06:38
Экономика

ЦБ ответил на сообщения о возможном уходе Visa и MasterCard из России

«Как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты международных платежных систем, будут обрабатываться НСПК внутри РФ, а операции за пределами страны — международными платежными системами», — подчеркнули в пресс-службе.
Обновлено в 08:11
Политика

Дональд Трамп заявил, что лично видел смерть Шварценеггера

На саммите в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что лично видел, как умер Арнольд Шварценеггер.
Обновлено в 07:29
Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Обновлено в 00:58
Авто

Продажи подержанных российских автомобилей падают сильнее рынка

Среди отечественных компаний наибольшей востребованностью на вторичном рынке пользуются модели LADA, «УАЗ», а также «ГАЗ».
Обновлено в 04:50
Происшествия

Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Политика

Замгенпрокурора Владимир Малиновский подал в отставку

Совет Федерации получил документы об увольнении заместителя генпрокурора Владимира Малиновского. Сенаторы их рассмотрят 23 июля.
Обновлено в 05:32
Политика

Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста

Обновлено в 07:39
Политика

Послы G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко

Послы стран G7 подвергли критике проект закона президента Украины Владимира Зеленского, предусматривающего люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, под который подпадает, в частности, бывший украинский лидер Пётр Порошенко.
Обновлено в 06:37
Происшествия

В Москве горит здание архива литературы и искусства

Около 100 человек были эвакуированы из горящего здания Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) в Москве в пятницу, 12 июля, сообщил представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:44
Общество

Самый старый в мире автограф христианина находится в Базеле

Самые ранние христиане в Римской империи обычно изображались как люди, удалившиеся от мира, которым угрожали гонениями.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

В Петербурге женщина покусала восьмилетнюю дочь

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 28-летней женщины, подозреваемой в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Обновлено в 05:12
Политика

Россияне рассказали о своем отношении к поездкам в Грузию

Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии, при этом более половины опрошенных считают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес

Юлианна Караулова примерила образ жгучей брюнетки

Обновлено в 01:55
Происшествия

Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:30
Общество

Мальдивы в Сибири: The New York Times о золоотвале новосибирской ТЭЦ-5

Назвав золоотвал «новосибирскими Мальдивами», пользователи социальных сетей активно выкладывают свои фотографии на фоне озера в купальниках, как они занимаются йогой или изощренно позируют на камеру.
Обновлено вчера в 04:22
Игры

В Steam бесплатно отдают Age of Wonders 3

Обновлено в 03:10
Авто

Появились первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором

Производство новинки началось в июне, однако первые «живые» фотографии появились только сейчас.
Обновлено 10 июля в 23:08
Космос

Впервые обнаружен лунообразующий диск вокруг далекой планеты

Обновлено в 05:25
Культура

Американский переводчик Пушкина и Высоцкого получил российский паспорт

Interfax-Russia.ru - Глава Минкультуры Владимир Мединский принял участие в церемонии вручения американскому поэту и переводчику Джулиану Генри Лоуэнфельду российского паспорта.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Марина Федункив продемонстрировала три стильных летних образа

Марина Федункив предпочитает не говорить о личной жизни.
Обновлено в 07:22
Путешествия

Названы самые частые жалобы туристов в Крыму

Обновлено в 07:05
Кино

Хабенского наградили в Вене за роль машиниста в фильме про Каренину

Константин Хабенский, сыгравший машиниста метро, получил приз за лучшую мужскую роль второго плана, сообщается на сайте смотра.
Обновлено в 07:49
Здоровье

В Саратовской области 850 человек заболели геморрагической лихорадкой

Почти 850 человек заразились геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Саратовской области с начала весенне-летнего периода, из них 162 человека остаются на лечении в больницах, сообщила в пятницу пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф.
Обновлено в 07:36
Наука

Прокрастинация у женщин оказалась связанной с уровнем дофамина

Ученые из Рурского университета в Бохуме и Дрезденского технического университета выявили, что у женщин прокрастинация связана с генетической предрасположенностью к более высокому уровню дофамина в мозге.
Обновлено в 06:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное