Энергетика
МЭА понизило прогноз по нефтедобыче в РоссииUdm-Info 07:13
По результатам 2020 года в МЭА ожидают уменьшения нефтедобычи в РФ до 11,54 миллионов баррелей в сутки. В прошлом прогнозе агентство прогнозировало добычу сырья в России в 2020 году на уровне 11,71 миллионов баррелей ежесуточно.
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