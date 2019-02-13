Энергетика
МЭА дало прогноз спроса на нефть в 2019 годуКрасная весна 11:26
1,4 млн баррелей в сутки составит спрос на нефть в 2019 году, считает Международное энергетическое агентство (МЭА). Об этом говорится в опубликованном 13 февраля докладе агентства. По сравнению с январским прогнозом МЭА уменьшил спрос на нефть на 100 тыс. баррелей в сутки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7232 источника, обновлено в 14:40, Ашберн
Политика
Украинскую журналистку выгнали из студии передачи на «России 1»
Во время эфира Соколовская обвинила российские спецслужбы в якобы причастности к произошедшей в Одессе трагедии в мае 2014 года, когда 48 человек погибли при поджоге Дома профсоюзов.
Обновлено в 07:53
Политика
Reuters: Власти США готовят новые жесткие санкции против России
Власти США готовят новые санкции против Российской Федерации. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:36
Культура
Александр Друзь ответил на обвинения в подкупе
Илья Бер опубликовал на своей странице в «Живом журнале» официальное обращение в комиссию по этике и к правлению МАК, в котором обвинил Александра Друзя в попытке подкупа.
Обновлено в 05:41
Космос
NASA завершило миссию ровера Opportunity на Марсе
Обновлено в 14:27
Общество
Илон Маск по-русски восхитился перевернутыми «Жигулями»
Пост разместил российский телеканал НТВ утром в среду, 12 февраля.
Обновлено в 03:51
Политика
МИД Молдавии попросил отозвать своего посла в России
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Молдавии Александр Ройтман сообщил, что ведомство обратилось с просьбой к правительству страны отозвать Андрея Негуцу с должности посла республики в России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:23
Авто
Range Rover Sport HST получил гибридную версию
Производители выпустили гибридную версию внедорожника Range Rover Sport HST.
Обновлено в 00:26
Общество
Концерт рэпера Элджея отменили в Калининграде
Обновлено в 10:12
Происшествия
В результате теракта в Иране погибли 20 военных
Обновлено в 11:28
Авто
Раскрыты характеристики обновленного пикапа Mitsubishi L200 для России
Обновленный пикап Mitsubishi L200 пятого поколения, производство которого началось в Таиланде в конце 2018 года, в марте приедет в Россию.
Обновлено в 12:20
Происшествия
В телецентре «Останкино» вспыхнул пожар
Обновлено в 12:02
Происшествия
«ЮТэйр» объяснила требование купить 11 мест для двоих детей-инвалидов
Уральское следственное управление на транспорте СК РФ в среду сообщило, что начало проверку информации о том, что по требованию авиакомпании Utair женщине пришлось купить 11 авиабилетов на рейс Курган – Москва для двух ее детей с ограниченными возможностями передвижения, которые возвращались домой после операции.
Обновлено в 10:41
Технологии
«Умная» кровать Ford LKB Hero проследит за соблюдением границ
Новая кровать LKB Hero самостоятельно отслеживает соблюдение границ и перемещает «нарушителей» на свои половины кровати.
Обновлено в 08:15
Спорт
IBU заблокировал контракт СБР на 100 миллионов рублей
Международный союз биатлонистов (IBU) блокирует контракт Союза биатлонистов России (СБР) на сумму 100 миллионов рублей за три года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:32
Авто
Mini выпустит самый мощный хэтчбек John Cooper Works GP 2020
Британская компания намерена со следующего года наладить выпуск «заряженного» хэтчбека Mini John Cooper Works GP нового поколения, который станет самой мощной моделью в истории марки.
Обновлено в 07:19
Политика
Путин и Лукашенко прокатились на лыжах в Сочи
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко посетили один из горнолыжных склонов в рамках визита белорусского лидера в Сочи.
Обновлено в 09:39
Авто
Россияне смогут зарабатывать на продаже данных своего авто
Обновлено в 05:54
Авто
Кабриолет Lada Niva продали за 5 300 долларов
Внедорожник, накатавший за 30 лет всего 75 000 километров, ушел с молотка за 5 300 долларов.
Обновлено в 08:27
Общество
Климатическая весна в Москве ожидается в конце марта
Приход климатической весны в Москве прогнозируется в последних числах марта.
Обновлено в 07:32
Авто
Skoda показала первые изображения купе-кроссовера Vision iV
Компания Skoda анонсировала премьеру концепта нового электрического купе-кроссовера Vision iV.
Обновлено вчера в 10:43
Гаджеты
Пользователь нашел способ вывести iPhone из строя через голосовой ввод
Устройства Apple с операционной системой iOS 12 оказались неустойчивы к пятикратному повторению слова «дефис» при голосовом наборе.
Обновлено в 10:09
Общество
Умер генконструктор НПЦАП Сергей Казаков
Обновлено в 12:38
Общество
Минюст призвал обязать родителей содержать детей-студентов
Глава Минюста Александр Коновалов предложил обязать родителей содержать своих детей во время их обучения в вузах на очной форме.
Обновлено в 08:30
Экономика
ФСБ проводит обыски в российских агрохолдингах
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) проводят обыски и выемку документов в крупных российских агрохолдингах сразу в нескольких регионах, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:48
Общество
Instagram рассказал, почему пользователи внезапно потеряли подписчиков
Instagram подтвердил наличие ошибки, из-за которой у пользователей снижается количество подписчиков.
Обновлено в 13:38
Гаджеты
Официально раскрыта дата премьеры смартфона Xiaomi Mi9
Всё внимание будет приковано именно к корейским аппаратам и никто может не обратить внимание на Xiaomi Mi 9. Видимо в китайской компании считают по-другому раз решили выбрать именно тот же день, когда будут показаны самые ожидаемые флагманские смартфоны серии Galaxy S.
Обновлено в 14:35
Авто
BMW представила спортивные кроссоверы X3 M и X4 M
Стоимость новых BMW X3 M и BMW X4 M пока не озвучивалась, но баварцы заявляют, что серийное производство начнется на заводе в Спартанбурге, штат Южная Каролина, уже в апреле 2019 года.
Обновлено в 02:39
Космос
На звезде неподалёку от Земли зафиксирована «вспышка-убийца»
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия
В Москве «муж на час» изнасиловал и ограбил журналистку
Завершив работу, "муж на час" начал домогаться журналистки, а потом и вовсе изнасиловал ее.
Обновлено вчера в 05:38