Энергетика

МЭА: США смогут обогнать Россию по экспорту нефти к 2024 годуГазета.Ru 04:41

Отмечается, что Соединенные Штаты вплотную приблизятся к Саудовской Аравии и станут доминантой в росте предложения на рынке нефти. Если все анонсированные экспортные проекты будут в итоге запущены, то США смогут экспортировать до 8,4 млн баррелей нефти в сутки к 2024 году.
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