МЧС заявило об угрозе обрушения дома под Ростовом после взрыва газаРБК 22:19

Разбор завалов у жилого дома в Ростовской области, где произошел взрыв газа, осложнен из-за возможной угрозы обрушения здания. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Взрыв газа в двухэтажном доме в поселке Чистоозерный Каменского района произошел в ночь на 12 мая.

МЧС заявило об угрозе обрушения дома под Ростовом после взрыва газа

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