Происшествия
МЧС заявило об угрозе обрушения дома под Ростовом после взрыва газаРБК 22:19
Разбор завалов у жилого дома в Ростовской области, где произошел взрыв газа, осложнен из-за возможной угрозы обрушения здания. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Взрыв газа в двухэтажном доме в поселке Чистоозерный Каменского района произошел в ночь на 12 мая.
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Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100
Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
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Политика
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Политика
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Обновлено в 17:54
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
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Политика
Глава МИД Японии назвал условие ратификации мирного договора с Россией
Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что мирный договор должен удовлетворять требованиям обеих стран, иначе он не будет ратифицирован, передает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.
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Транспорт
МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП
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Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже
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Во Флориде разбился самолет
Жертвой крушения стал один человек, сообщает Naples Daily News. Разбился самолет около жилых домов.
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Кино
В Иркутске умер режиссер Николай Тарханов
10 мая, в Иркутске, в возрасте 51 года скоропостижно скончался известный режиссёр, оператор и фотограф Николай Тарханов.
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