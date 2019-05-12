Происшествия

МЧС заявило об угрозе обрушения дома под Ростовом после взрыва газаРБК 22:19

Разбор завалов у жилого дома в Ростовской области, где произошел взрыв газа, осложнен из-за возможной угрозы обрушения здания. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Взрыв газа в двухэтажном доме в поселке Чистоозерный Каменского района произошел в ночь на 12 мая.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Число жертв взрыва газа под Ростовом возросло до двух человек

РИА Новости20:18

В Ростовской области семь квартир повреждены в результате взрыва бытового газа

ТАСС22:26

МЧС заявило об угрозе обрушения дома под Ростовом после взрыва газа

РБК22:19

Под завалами поврежденного при взрыве бытового газа дома в Ростовской области обнаружили еще одного человека

Эхо Москвы22:06

Спасатели не исключают вероятность обрушения дома в Ростовской области, где взорвался газ

Коммерсантъ21:56

В МЧС заявили об угрозе обрушения повреждённого дома под Ростовом

RT на русском21:42

После хлопка газа обрушилась кровля дома под Ростовом

РЕН ТВ19:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 22:43, Ашберн
Армия и оружие

В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира

Украинские военнослужащие в Донбассе отказались выполнять приказ своего командира выполнять боевое задание на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики и после угроз военным трибуналом застрелили его.
Обновлено в 22:31
Шоу-бизнес

Слуцкая рассказала о тайном замужестве

Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.
Обновлено в 19:26
Общество

«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко

Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Музыка

Лазарев рассказал о сложностях на репетициях номера для Евровидения

Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес

Вдова Табакова закрутила роман с молодым актёром, сообщает НТВ

Обновлено в 16:41
Общество

Диета DASH может понижать риск сердечной недостаточности на 50%

«Исследование показало, что приверженность диете DASH может способствовать уменьшению риска развития сердечной недостаточности эффективнее любого лекарства», - заявила ведущий автор исследования Клаудия Л. Кампос.
Обновлено в 08:13
Политика

Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией

Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено в 19:40
Шоу-бизнес

Экс-бойфренда Алеси Кафельниковой заподозрили в романе с дочерью миллиардера

Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес

Меган Маркл вернулась к работе через четыре дня после родов

Супруга принца Гарри посетила первое мероприятие, связанное с ее благотворительной деятельностью.
Обновлено в 10:06
Политика

Украинцы массово едут посмотреть на Крымский мост

Украинцы массово едут в Крым не только отдохнуть, но и посмотреть на стройку века - Крымский мост.
Обновлено в 13:12
Путешествия

Названы самые дешевые авиамаршруты на лето

При перелетах внутри России самым дешевым стал билет из Москвы в Псков (1 773 рубля).
Обновлено в 15:09
Футбол

Опубликовано фото гостевой формы «Зенита» на следующий сезон

Портал Footyheadlines опубликовал фотографии возможного гостевого комлекта игровой формы «Зенита» на сезон-2019/20.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Боевики атаковали гостиницу в Пакистане

Три человека атаковали пятизвездочную гостиницу Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар, убит охранник отеля.
Обновлено в 11:32
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Происшествия

Пассажир SSJ-100 рассказал о панике и людях с чемоданами

Обновлено в 06:23
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес

Елена Захарова повеселилась на дискотеке в Турции

Актриса путешествует с годовалым ребенком Свои майские каникулы звезда сериалов "Кадетство" и "Серафима прекрасная" Елена Захарова решила провести в Турции.
Обновлено в 09:15
Политика

Адвокат Трампа отменил свою поездку на Украину

Рудольф Джулиани, бывший республиканский мэр Нью-Йорка, в настоящее время адвокат президента США Дональда Трампа, в интервью телеканалу Fox News сообщил, что отменил свою поездку на Украину.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес

Яна Рудковская заявила, что ее младший сын не будет ходить в школу

Известный продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко приняли решение не отдавать своего сына Сашу в школу.
Обновлено в 11:32
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Политика

В посольстве Венесуэлы в США отключили воду и электричество

Дипломаты из Венесуэлы, живущие на территории посольства Каракаса в Вашингтоне рассказали, что американские власти отключили в их помещениях воду и электричество.
Обновлено в 17:54
Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено в 17:51
Политика

Глава МИД Японии назвал условие ратификации мирного договора с Россией

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что мирный договор должен удовлетворять требованиям обеих стран, иначе он не будет ратифицирован, передает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода

Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря.
Обновлено в 16:22
Транспорт

МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП

Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий в России.
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже

Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Дарья Мороз назвал свою дочь от Богомолова «фифочкой»

Обновлено в 07:15
Происшествия

Boeing 737 из Москвы совершил жесткую посадку в Оренбурге

Обновлено в 06:30
Происшествия

Во Флориде разбился самолет

Жертвой крушения стал один человек, сообщает Naples Daily News. Разбился самолет около жилых домов.
Обновлено в 20:24
Кино

В Иркутске умер режиссер Николай Тарханов

10 мая, в Иркутске, в возрасте 51 года скоропостижно скончался известный режиссёр, оператор и фотограф Николай Тарханов.
Обновлено в 02:03
Главное