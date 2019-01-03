Происшествия

МЧС завершило поисково-спасательную операцию в Магнитогорске
РИА Новости
09:09

Под обломками обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске больше людей нет, сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.
РИА Новости09:09

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В Магнитогорске завершили поисково-спасательную операцию

Первый областной09:50

В Сети появилось видео спасения собаки из-под завалов в Магнитогорске

Челябинский обзор10:20

В МЧС сообщили о завершении поисково-спасательной операции в Магнитогорске

ТАСС09:26

В Магнитогорске завершился поиск погибших под завалами

РБК09:10

МЧС завершило поисково-спасательную операцию в Магнитогорске

РИА Новости09:09

В Магнитогорске завершилась спасательная операция

RT на русском09:56

МЧС: поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена

Газета.Ru09:36
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 10:29, Ашберн
Космос

«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны

Обновлено в 04:25
Происшествия

МЧС завершило поисково-спасательную операцию в Магнитогорске

Под обломками обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске больше людей нет, сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено в 06:26
Спорт

Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски»

Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в лыжной гонке преследования на 15 км на этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.
Обновлено в 08:57
Политика

Украина снова направит военные корабли через Керченский пролив

Киев в ближайшее время планирует вновь отправить корабли Военно-морских сил (ВМС) Украины через Керченский пролив.
Обновлено в 10:06
Космос

Зонд New Horizons передал первые снимки астероида Ultima Thule

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало первые снимки астероида Ultima Thule, сделанные зондом New Horizons.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия

Стало известно, на чем «погорел» американский шпион

Сообщается, что Уилан около десяти лет регистрировался в соцсетях, а американские спецслужбы отбирали тех его интернет-знакомых, которые имели доступ к не подлежащей разглашению информации.
Обновлено в 09:55
Происшествия

В Киеве одним ударом убили сотрудника президентской охраны

В Киеве в ночь со 2 на 3 января убили сотрудника Управления государственной охраны Украины, пишет местное издание "Вести".
Обновлено в 08:11
Экономика

Apple объявила инвесторам о замедлении темпов продаж iPhone

Темпы продаж iPhone упали в результате замедления экономического роста в Китае и торговой войны с США.
Обновлено вчера в 19:25
Финансы

Доллар обновил максимум марта 2016 года

Фьючерсы на нефть марки Brent (поставка в марте 2019 года) торгуются на лондонской бирже ICE по 54,33 доллара за баррель, что ниже уровня предыдущих торгов на 1,06 процента.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Из-под завалов в Магнитогорске извлекли тело погибшей женщины

Спасатели вытащили из-под завалов на месте обрушения дома в Магнитогорске тело женщины.
Обновлено в 03:06
Культура

В первый день Нового года скончался Крис Кельми

1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 13:03
Культура

Умерла заслуженная артистка России Райна Праудина

Заслуженная артистка России, народная артистка Латвии Райна Праудина (Праудиня) скончалась в возрасте 83 лет.
Обновлено в 07:32
Спорт

Бывшая чемпионка мира по конькобежному спорту умерла в 37 лет

Обновлено в 10:22
Гаджеты

Основатель Xiaomi объяснил выделение Redmi в отдельный бренд

Руководитель и основатель Xiaomi Лей Цзунь объяснил решение компании выделить смартфоны Redmi в отдельный бренд.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В Киеве полицейские избили 81-летнего создателя самолета «Мрия»

В Киеве был избит авиаконструктор завода "Антонов" Виктор Ковальский.
Обновлено в 04:11
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек»

Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия

Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала казнить убийц Хашогги

Обновлено в 07:24
Политика

В Германии предостерегли Запад от войны с Россией

Немецкий журналист Ули Геллерманн записал видеообращение, в котором предостерег мир от войны с Россией.
Обновлено в 07:19
Общество

В Брюсселе суд запретил сервис такси Uber

Хозяйственный суд Брюсселя запретил работу таксомоторного сервиса Uber в брюссельской столице. Об этом сегодня, 3 января, сообщает RTL Info.
Обновлено в 07:09
Политика

Экс-глава СБУ Наливайченко выдвинут кандидатом в президенты Украины

Экс-глава СБУ, лидер партии «Справедливость» Валентин Наливайченко выдвинут кандидатом в президенты Украины.
Обновлено в 08:40
Общество

Петербуржец выиграл в лотерею полмиллиарда рублей

Обновлено вчера в 05:03
Авто

В Болгарии нашли забытый склад с новыми BMW

Как сообщает портал Autoclub со ссылкой на болгарское Facebook-сообщество "Център за борба с ръждата", на днях на складе в городе Благоевград были обнаружены десять седанов и один универсал BMW 5 Series в кузове E34, законсервированные сразу после поступления на склад 25 лет назад.
Обновлено в 09:02
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться на некоторых устройствах. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено 01 января в 21:01
Футбол

Ананидзе может продолжить карьеру в «Витессе»

Обновлено в 08:53
Происшествия

Началась выплата компенсаций пострадавшим в Магнитогорске

Власти Челябинской области начали выплачивать компенсации семьям погибших и пострадавшим в результате частичного обрушения многоквартирного дома в Магнитогорске.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Состояние спасенного в Магнитогорске младенца улучшилось

Обновлено в 06:16
Политика

Бывший северокорейский посол попросил политического убежища в Италии

Экс-посол КНДР в Риме Чо Сон Гиль обратился к властям Италии с просьбой получения убежища и персональной защиты, передает в четверг телеканал YTN со ссылкой на спецслужбы Южной Кореи.
Обновлено в 03:49
Авто

Названы самые популярные автомобили с АКПП

В ходе очередного исследования эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных машин с АКПП.
Обновлено в 04:41
Авто

Компания Tesla отчиталась о рекордном производстве автомобилей

Американская компания Tesla в 2018 году сумела достичь рекордного объема производства техники.
Обновлено в 02:03
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