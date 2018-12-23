Происшествия
Поисковая операция на шахте в Соликамске завершена
Поисковая операция на шахте в Соликамске завершенаЭхо Москвы13:01
По сообщению МЧС, на поверхность подняты тела всех девяти человек, погибших во время пожара, начавшегося накануне.
Эхо Москвы13:01
с чего всё началось
Поисково-спасательная операция на шахте "Уралкалия" в Пермском крае, где пожар унес жизни девяти человек, завершена, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. На месте ЧП работает оперативный штаб, продолжается тушение отдельных очагов начавшегося накануне пожара.РИА Новости12:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 15:04, Ашберн
Происшествия
Тела всех погибших на шахте в Соликамске подняты на поверхность
Обновлено в 12:03
Происшествия
В Москве задержали автора «Дневника хача»
В центре Москвы задержан создатель ютьюб-канала "Дневник хача" Амиран Сардаров. Об этом он сообщил в своем инстаграме.
Обновлено в 14:34
Происшествия
В Домодедово вернулся авиалайнер с отказавшим двигателем
Airbus A321, вылетевший в воскресенье из Москвы в Сочи, был вынужден вернуться в Домодедово из-за отказа первого двигателя.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Число жертв цунами в Индонезии достигло 222
Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии, возросло до 222.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Внедорожник с охотниками упал с обрыва на Кубани
В Ейском районе Краснодарского края УАЗ с тремя охотниками упал с обрыва, в результате двое пассажиров погибли.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Аэропорт Бирмингема временно приостановил работу
Аэропорт Бирмингема временно приостановил работу, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 14:36
Происшествия
На востоке Москвы из горящей квартиры спасли пять человек
Обновлено в 13:59
Происшествия
При пожаре в новосибирской больнице погиб пациент
Пациент погиб в результате пожара в городской Клинической больнице скорой медицинской помощи № 2 Новосибирска.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Самарской области при взрыве газа пострадали трое подростков
Обновлено в 09:36
Происшествия
В Петербурге горит производственное здание
Производственное здание горит в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, пожару присвоен повышенный номер сложности.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Режиссер «Зеленого слоника» пострадала в ДТП в Москве
Российский режиссер и сценарист Светлана Баскова, наиболее известная как создатель фильмов "Зеленый слоник" и "Пять бутылок водки", пострадала при ДТП в Москве.
Обновлено в 09:01
Происшествия
В Подмосковье пьяный водитель протаранил 14 машин
В управлении МВД России по Московской области проинформировали об водителе, который, будучи нетрезвым, протаранил 14 автомобилей.
Обновлено в 09:55
Происшествия
На Шпицбергене россиянина заподозрили в ограблении банка
Обновлено в 03:21
Происшествия
Снегоход провалился под лед в Кузбассе
Водителя и пассажира снегохода, провалившегося под лед на Беловском водохранилище в Кузбассе, разыскивают спасатели.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Житель Башкирии угнал автомобиль с женщиной и подростком
В Стерлитамаке 34-летний местный житель угнал автомобиль с находящимися в нем пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Обновлено в 10:06