Поисково-спасательная операция на шахте "Уралкалия" в Пермском крае, где пожар унес жизни девяти человек, завершена, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. На месте ЧП работает оперативный штаб, продолжается тушение отдельных очагов начавшегося накануне пожара.

с чего всё началось

По сообщению МЧС, на поверхность подняты тела всех девяти человек, погибших во время пожара, начавшегося накануне.

Поисковая операция на шахте в Соликамске завершена

Происшествия Происшествия Тела всех погибших на шахте в Соликамске подняты на поверхность

Происшествия Происшествия В Москве задержали автора «Дневника хача» В центре Москвы задержан создатель ютьюб-канала "Дневник хача" Амиран Сардаров. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

Происшествия Происшествия В Домодедово вернулся авиалайнер с отказавшим двигателем Airbus A321, вылетевший в воскресенье из Москвы в Сочи, был вынужден вернуться в Домодедово из-за отказа первого двигателя.

Происшествия Происшествия Число жертв цунами в Индонезии достигло 222 Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии, возросло до 222.

Происшествия Происшествия Внедорожник с охотниками упал с обрыва на Кубани В Ейском районе Краснодарского края УАЗ с тремя охотниками упал с обрыва, в результате двое пассажиров погибли.

Происшествия Происшествия Аэропорт Бирмингема временно приостановил работу Аэропорт Бирмингема временно приостановил работу, сообщает РИА Новости.

Происшествия Происшествия На востоке Москвы из горящей квартиры спасли пять человек

Происшествия Происшествия При пожаре в новосибирской больнице погиб пациент Пациент погиб в результате пожара в городской Клинической больнице скорой медицинской помощи № 2 Новосибирска.

Происшествия Происшествия В Самарской области при взрыве газа пострадали трое подростков

Происшествия Происшествия В Петербурге горит производственное здание Производственное здание горит в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, пожару присвоен повышенный номер сложности.

Происшествия Происшествия Режиссер «Зеленого слоника» пострадала в ДТП в Москве Российский режиссер и сценарист Светлана Баскова, наиболее известная как создатель фильмов "Зеленый слоник" и "Пять бутылок водки", пострадала при ДТП в Москве.

Происшествия Происшествия В Подмосковье пьяный водитель протаранил 14 машин В управлении МВД России по Московской области проинформировали об водителе, который, будучи нетрезвым, протаранил 14 автомобилей.

Происшествия Происшествия На Шпицбергене россиянина заподозрили в ограблении банка

Происшествия Происшествия Снегоход провалился под лед в Кузбассе Водителя и пассажира снегохода, провалившегося под лед на Беловском водохранилище в Кузбассе, разыскивают спасатели.