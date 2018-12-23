Происшествия

Поисковая операция на шахте в Соликамске завершена
Эхо Москвы
13:01

По сообщению МЧС, на поверхность подняты тела всех девяти человек, погибших во время пожара, начавшегося накануне.
Эхо Москвы13:01
с чего всё началось

На шахте в Соликамске завершили поисково-спасательную операцию

Поисково-спасательная операция на шахте "Уралкалия" в Пермском крае, где пожар унес жизни девяти человек, завершена, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. На месте ЧП работает оперативный штаб, продолжается тушение отдельных очагов начавшегося накануне пожара.
РИА Новости12:33

Подробнее о событии

В МЧС отчитались о ликвидации последних очагов возгорания в шахте в Соликамске

Газета.Ru13:56

МЧС сообщило о завершении поисковой операции на шахте

News.ru13:06

Поисковая операция на шахте в Соликамске завершена

Эхо Москвы14:00

МЧС завершило операцию на шахте в Соликамске

RT на русском12:43

На шахте в Соликамске завершили поисково-спасательную операцию

РИА Новости12:33

Очаги пожара в шахте в Соликамске ликвидированы

ТАСС13:26

Поисково-спасательная операция на шахте в Соликамске официально завершена

Говорит Москва13:58
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Происшествия

Тела всех погибших на шахте в Соликамске подняты на поверхность

Обновлено в 12:03
Происшествия

В Москве задержали автора «Дневника хача»

В центре Москвы задержан создатель ютьюб-канала "Дневник хача" Амиран Сардаров. Об этом он сообщил в своем инстаграме.
Обновлено в 14:34
Происшествия

В Домодедово вернулся авиалайнер с отказавшим двигателем

Airbus A321, вылетевший в воскресенье из Москвы в Сочи, был вынужден вернуться в Домодедово из-за отказа первого двигателя.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Число жертв цунами в Индонезии достигло 222

Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии, возросло до 222.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Внедорожник с охотниками упал с обрыва на Кубани

В Ейском районе Краснодарского края УАЗ с тремя охотниками упал с обрыва, в результате двое пассажиров погибли.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Аэропорт Бирмингема временно приостановил работу

Аэропорт Бирмингема временно приостановил работу, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 14:36
Происшествия

На востоке Москвы из горящей квартиры спасли пять человек

Обновлено в 13:59
Происшествия

При пожаре в новосибирской больнице погиб пациент

Пациент погиб в результате пожара в городской Клинической больнице скорой медицинской помощи № 2 Новосибирска.
Обновлено в 04:58
Происшествия

В Самарской области при взрыве газа пострадали трое подростков

Обновлено в 09:36
Происшествия

В Петербурге горит производственное здание

Производственное здание горит в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, пожару присвоен повышенный номер сложности.
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Происшествия

Режиссер «Зеленого слоника» пострадала в ДТП в Москве

Российский режиссер и сценарист Светлана Баскова, наиболее известная как создатель фильмов "Зеленый слоник" и "Пять бутылок водки", пострадала при ДТП в Москве.
Обновлено в 09:01
Происшествия

В Подмосковье пьяный водитель протаранил 14 машин

В управлении МВД России по Московской области проинформировали об водителе, который, будучи нетрезвым, протаранил 14 автомобилей.
Обновлено в 09:55
Происшествия

На Шпицбергене россиянина заподозрили в ограблении банка

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Снегоход провалился под лед в Кузбассе

Водителя и пассажира снегохода, провалившегося под лед на Беловском водохранилище в Кузбассе, разыскивают спасатели.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Житель Башкирии угнал автомобиль с женщиной и подростком

В Стерлитамаке 34-летний местный житель угнал автомобиль с находящимися в нем пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Обновлено в 10:06
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