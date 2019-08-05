Лесные пожары
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человекаREGNUM 06:11
В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа. «Большая часть природных пожаров возникала вблизи дорог», — заявил замглавы МЧС Игорь Кобзев в ходе совещания в Госдуме.
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Известный российский экономист и политик Сергей Глазьев в интервью главному редактору издания Украина.ру Искандеру Хисамову рассматривает варианты развития ситуации в Украине Сергей Глазьев в свое время активно предостерегал украинские власти от заключения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
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Девять человек погибли из-за селя в горах Китая
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