Лесные пожары
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человекаREGNUM 06:11
В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа. «Большая часть природных пожаров возникала вблизи дорог», — заявил замглавы МЧС Игорь Кобзев в ходе совещания в Госдуме.
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с чего всё началось
Ранее причиной большинства пожаров называли жаркую погоду, отсутствие осадков и сухие грозы. Как сообщил в Госдуме главный государственный инспектор по пожарному надзору - замглавы МЧС России Игорь Кобзев, сухие грозы не могли влиять на возникновение природных пожаров в Сибири.ТАСС05:49
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