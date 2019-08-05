Ранее причиной большинства пожаров называли жаркую погоду, отсутствие осадков и сухие грозы. Как сообщил в Госдуме главный государственный инспектор по пожарному надзору - замглавы МЧС России Игорь Кобзев, сухие грозы не могли влиять на возникновение природных пожаров в Сибири.

с чего всё началось

В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа. «Большая часть природных пожаров возникала вблизи дорог», — заявил замглавы МЧС Игорь Кобзев в ходе совещания в Госдуме.

МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека

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