Лесные пожары

МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человекаREGNUM 06:11

В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа. «Большая часть природных пожаров возникала вблизи дорог», — заявил замглавы МЧС Игорь Кобзев в ходе совещания в Госдуме.
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МЧС определило основную причину пожаров в Сибири

Газета.Ru09:27

В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири

ТАСС05:49

МЧС назвало основную причину пожаров в Сибири

РБК06:41

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Коммерсантъ06:29

В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири

РИА Новости06:15

МЧС назвало основную причину возникновения лесных пожаров в Сибири

ФАН07:10

МЧС рассказало об основной причине лесных пожаров в Сибири

RT на русском08:56
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Армия и оружие

Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД

До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.
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Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском

После взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае в больницу с осколочными ранениями доставлены два человека.
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Джикия и Зобнин провели жеребьевку детского Кубка чемпионов в Москве

Футболисты московского «Спартака» Георгий Джикия и Роман Зобнин провели церемонию жеребьевки отборочного этапа детского Кубка чемпионов.
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Расследователь ФБК Албуров получил 10 суток ареста

Расследователь Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров по решению Пресненского районного суда Москвы арестован на 10 суток, сообщил он в своем аккаунте в Twitter.
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Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
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Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской

Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, следует из опроса «Левада-центра», проведенного в рамках долговременной исследовательской программы «Советский простой человек».
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СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
Обновлено в 09:53
Политика

Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России

России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".
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Звезда «Новобранца» Эфтон Уильямсон покинула сериал из-за сексуальных домогательств

Известная актриса и звезда «Новобранца» Эфтон Уильямсон покинула сериал из-за расовых и сексуальных домогательств.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие

Армия Сирии возобновила боевые действия в Идлибе

Обновлено в 09:49
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В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
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Экономика

Россия резко снизила поставки угля на Украину

В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
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Xiaomi патентует смартфон с солнечной батареей

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Своих возможных соперников узнали "Краснодар" и "Спартак".
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Футбол

Трансфер Магуайра в «МЮ» за 80 млн фунтов стал рекордным

Обновлено в 04:53
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Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США

Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал демократов и республиканцев в Конгрессе ужесточить закон о продаже оружия и принять иммиграционную реформу после двух инцидентов со стрельбой - в Эль-Пасо в Техасе и Дейтоне в Огайо.
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Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарам

Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:11
Недвижимость

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 августа 2019 года уменьшит ставки по ипотечным кредитам для рядовых заемщиков и увеличит скидку к ставке по ипотеке для зарплатных клиентов, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
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Арестованный за экстремизм блогер признал факт угрозы детям силовиков

Обновлено в 09:55
Экономика

Газпромбанк закрыл сделку со Сбербанком по продаже 51% ЦРТ

Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% акций группы «Центр речевых технологий» (ЦРТ), которая разрабатывает системы распознавания речи, говорится в сообщении Газпромбанка.
Обновлено в 08:11
Политика

Американские санкции вступят в действие 26 августа

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило свою разъясняющую директиву по реализации новых санкций против России.
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3D-карта Млечного Пути показала искривление в районе Солнечной системы

Изучив карту, ученые поняли, что Млечный Путь далеко не плоский.
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Космос

Телескоп Hubble снял взаимодействие двух галактик

Фотография взаимодействующих галактик была сделана с помощью орбитального телескопа Hubble.
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Футбол

«Зенит» отмел обвинения в расизме в отношении Малкома

Петербургский "Зенит" опубликовал заявление касательно информации СМИ, что новичок сине-бело-голубых Малком подвергся расизму в матче четвертого тура чемпионата России против "Краснодара".
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Клещи стали переносчиками опасной лихорадки

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Американские критики назвали лучшие сериалы года

В номинациях «Сериал года» и «Лучший комедийный проект» победило шоу «Дрянь».
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Иранский танк задымился во время «Танкового биатлона» в Подмосковье

Танк команды военнослужащих Ирана задымился во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино в Подмосковье.
Обновлено в 09:19
Политика

В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях

Минские соглашения являются результатом интенсивных переговоров между всеми вовлеченными сторонами, заявили РИА Новости в пресс-службе правительства ФРГ, комментируя утверждение экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что он якобы написал их вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
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Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая

Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
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