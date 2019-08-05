Лесные пожары
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человекаREGNUM 06:11
В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа. «Большая часть природных пожаров возникала вблизи дорог», — заявил замглавы МЧС Игорь Кобзев в ходе совещания в Госдуме.
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Армия и оружие
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До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.
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Футболисты московского «Спартака» Георгий Джикия и Роман Зобнин провели церемонию жеребьевки отборочного этапа детского Кубка чемпионов.
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Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
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Политика
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Звезда «Новобранца» Эфтон Уильямсон покинула сериал из-за сексуальных домогательств
Известная актриса и звезда «Новобранца» Эфтон Уильямсон покинула сериал из-за расовых и сексуальных домогательств.
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Армия и оружие
Армия Сирии возобновила боевые действия в Идлибе
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В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
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Россия резко снизила поставки угля на Украину
В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
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Гаджеты
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Обновлено вчера в 16:33
Футбол
«Краснодар» и «Спартак» узнали возможных соперников в Европе
Своих возможных соперников узнали "Краснодар" и "Спартак".
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Трансфер Магуайра в «МЮ» за 80 млн фунтов стал рекордным
Обновлено в 04:53
Политика
Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США
Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал демократов и республиканцев в Конгрессе ужесточить закон о продаже оружия и принять иммиграционную реформу после двух инцидентов со стрельбой - в Эль-Пасо в Техасе и Дейтоне в Огайо.
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Обновлено в 07:11
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа 2019 года уменьшит ставки по ипотечным кредитам для рядовых заемщиков и увеличит скидку к ставке по ипотеке для зарплатных клиентов, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 06:46
Экономика
Газпромбанк закрыл сделку со Сбербанком по продаже 51% ЦРТ
Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% акций группы «Центр речевых технологий» (ЦРТ), которая разрабатывает системы распознавания речи, говорится в сообщении Газпромбанка.
Обновлено в 08:11
Политика
Американские санкции вступят в действие 26 августа
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило свою разъясняющую директиву по реализации новых санкций против России.
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Космос
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Американские критики назвали лучшие сериалы года
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Спорт
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Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
Иранский танк задымился во время «Танкового биатлона» в Подмосковье
Танк команды военнослужащих Ирана задымился во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино в Подмосковье.
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Политика
В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
Минские соглашения являются результатом интенсивных переговоров между всеми вовлеченными сторонами, заявили РИА Новости в пресс-службе правительства ФРГ, комментируя утверждение экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что он якобы написал их вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
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Финансы
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Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
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