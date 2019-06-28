Всего в Иркутской области паводок подтопил более 2,7 тыс. жилых домов с населением 7266 человек, в том числе 1759 детей. Под водой также находятся 13 мостов и 16 участков автодорог. Паводок в регионе начался из-за проливных дождей, введен режим чрезвычайной ситуации.

Политика Глава МИД Испании объяснил свои слова о России Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.

Политика Путин впервые прокомментировал дело «Рольфа» Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал дело "Рольфа".

Происшествия BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Экономика Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.

Авто УАЗ «Патриот» с «автоматом» выйдет на рынок в августе На портале Ульяновского автозавода "УАЗбука" появились номера каталожных деталей АКПП, которой будет агрегироваться УАЗ «Патриот».

Происшествия В жилом доме во Владимирской области взорвался газ В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв бытового газа.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Гаджеты Официальный сайт Huawei HongMeng OS оказался подделкой. Финальная версия ОС задержится до 2020 Вчера появилась информация о запуске официального сайта новой операционной системы HongMeng, на котором представлена различная информация, включая последние новости о грядущим компиляторе Huawei Ark. Изначально возникли вопросы из-за дизайна сайта, а также его адреса (https: / / hmxt.org /).

Космос Посекундно свысока: о проблемах на борту сообщат по интернету Качественная интернет-связь с землей поможет эффективнее обслуживать технику, позволит предупреждать пилотов об опасных ситуациях прямо во время полета и решит проблему потери черных ящиков в случае, если катастрофа всё же произошла.

Армия и оружие Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.

Политика Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.

Происшествия В Иркутской области прорвало дамбу на реке В Иркутской области прорвало дамбу на реке Ока.

Армия и оружие Военный форум по-немецки: Министр обороны и «имперские штурмовики» В представлении пришлось поучаствовать и министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен, которая оказалась в "тёплой" компании Дарта Вейдера и "имперских штурмовиков".

Армия и оружие В ДНР сообщили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой Мина попала в крышу дома престарелых в подконтрольном самопровозглашённой Донецкой народной республике городе Ясиноватая.

Здоровье Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.

Происшествия Движение поездов между Москвой и Петербургом восстановлено Сотрудники РЖД завершили аварийно-восстановительные работы на станции «Сходня», движение по направлению Москва-Петербург было восстановлено в 18:08.

Футбол Сборная Чили обыграла Колумбию и вышла в полуфинал Кубка Америки Победителя пришлось выявлять в серии послематчевых пенальти, где форвард сборной Чили и «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес забил победный гол и вывел свою команду в полуфинал турнира.

Происшествия В Индии при обрушении стены погибли 16 человек В индийском городе Пуна при обрушении стены погибли 16 человек.

Происшествия В Узбекистане аттракцион развалился во время работы В городе Джизак (областной центр Узбекистана) аттракцион "Летающая тарелка" развалился прямо во время работы.

Экономика ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.

Общество Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.

Политика Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну В эфире украинского телеканала депутат Рады Николай Скорик дал нелестную оценку главе украинского МИДа Павлу Климкину.

Происшествия В Свердловской области ребенок погиб в ДТП из-за заглохшей машины В Свердловской области в аварии на дороге Реж — Алапаевск погиб 13-летний подросток, сообщили «URA.RU» в управлении ГИБДД по Свердловской области.

Политика Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.

Политика Владимир Путин о наказании для предателей, Трампе и российских олигархах – большое интервью The Financial Times В четверг, 27 июня, всего за несколько часов до начала саммита G20 в Осаке, Владимир Путин дал большое интервью авторитетному международному изданию The Financial Times.