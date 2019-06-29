Происшествия
МЧС решило эвакуировать город в Иркутской области из-за наводненияРБК вчера в 09:11
Всего в Иркутской области паводок подтопил более 2,7 тыс. жилых домов с населением 7266 человек, в том числе 1759 детей. Под водой также находятся 13 мостов и 16 участков автодорог. Паводок в регионе начался из-за проливных дождей, введен режим чрезвычайной ситуации.
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Уровень воды в реке Ие в Тулуне в Иркутской области поднялся до 13-ти метров
IrkutskMediaвчера в 23:30
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