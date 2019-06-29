Происшествия

МЧС решило эвакуировать город в Иркутской области из-за наводненияРБК вчера в 09:11

Всего в Иркутской области паводок подтопил более 2,7 тыс. жилых домов с населением 7266 человек, в том числе 1759 детей. Под водой также находятся 13 мостов и 16 участков автодорог. Паводок в регионе начался из-за проливных дождей, введен режим чрезвычайной ситуации.
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Жители Тулуна – о том, что происходит в затопленных территориях 29 июня. Фото с места

Иркутск Сегодня05:10

В затопленном Тулуне эвакуировали более 500 человек

ИА Альтаир00:44

Из подтопленного города Тулун в Приангарье эвакуировали более 500 человек

РИА Новостивчера в 23:59

МЧС: причиной наводнения стали дожди и возможное таяние ледников в Саянах

Твой Иркутсквчера в 23:53

Уровень воды в реке Ие в Тулуне в Иркутской области поднялся до 13-ти метров

IrkutskMediaвчера в 23:30

Более 500 человек эвакуировали за ночь в Тулуне

ИрСитивчера в 23:58

Водозабор в Тулуне полностью затопило паводком

ТАСС00:55
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 06:44, Вашингтон
Армия и оружие

Ракетный эсминец ВМС США направился в Черное море

Обновлено в 06:09
Футбол

Дортмундская «Боруссия» возмущена календарем бундеслиги

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк выразил недовольство тем, как был составлен календарь предстоящего сезона бундеслиги.
Обновлено в 01:52
Общество

МЧС спрогнозировало ухудшение ситуации с паводком в Иркутской области

Обновлено в 05:56
Футбол

Глушаков стал футболистом «Ахмата»

Обновлено в 03:28
Единоборства

Комми нокаутировал Бельтрана и защитил титул IBF в лёгком весе

Чемпион мира по версии IBF в лёгком весе (до 61,2 кг) Ричард Комми (29-2, 26 КО) успешно провёл защиту пояса, одержав досрочную победу над бывшим чемпионом мира по версии WBO Рэем Бельтраном (36-9-1, 22 КО).
Обновлено в 02:52
Происшествия

На Васильевском острове сгорели сразу три автомобиля

Обновлено в 01:20
Происшествия

В Москве полиция задержала собравшихся поиграть в волейбол мигрантов

В Москве полицейские задержали около 40 уроженцев Киргизии, которые собрались поиграть в волейбол, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 06:14
Общество

От правителя Дубая сбежала жена, забрав $40 млн

Обновлено в 03:11
Армия и оружие

Новейший миномет «Дрок» поступит на вооружение Минобороны

Обновлено в 02:18
Происшествия

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Общество

Зарплату российским учителям могут повысить

Ставки педагогов нашей страны могут быть значительно повышены – об этом было рассказано Министром просвещения Ольгой Васильевой.
Обновлено вчера в 06:00
Политика

Гаврилов прокомментировал запрет на посещение Грузии

Депутат Государственной думы Сергей Гаврилов считает, что МВД Грузии продемонстрировало радикальный настрой.
Обновлено вчера в 15:09
Политика

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Политика

Путин заявил о ежедневном вмешательстве западных партнеров в дела РФ

Российский лидер добавил, что Москва не шумит и не истерит по поводу того, что западные партнеры постоянно вмешиваются в дела России.
Обновлено в 04:43
Музыка

В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Хаски

Выступление рэпера Хаски на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге было отменено из-за возникшей здесь давки, об этом 29 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:28
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет пост

Обновлено 27 июня в 17:38
Политика

Освобожденного Медведчуком пленного доставили в военную прокуратуру

Один из четырех украинских пленных, который накануне был освобожден при содействии главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, доставили в военную прокуратуру Украины.
Обновлено в 05:56
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта

Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22
Политика

Трамп заявил Эрдогану о своем беспокойстве из-за закупки Турцией С-400

Обновлено в 01:32
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено вчера в 18:45
Общество

В Воронеже прошел первый общегородской выпускной

Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.
Обновлено в 05:15
Футбол

Футболист Риксен в последний раз появился на публике

Вечеринка, которая прошла в шотландском отеле Go Glasgow Urban Hotel, стала последним публичным мероприятием, на котором появился бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен.
Обновлено в 05:41
Политика

Путин назвал произволом дело Голунова

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:54
Политика

Путин ответил на возражения Элтона Джона

Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
Обновлено в 04:54
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+

Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес

Егор Крид собрал звездных гостей на гавайской вечеринке в честь своего 25-летия

В минувший вторник Егор Крид отпраздновал свое 25-летие.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Пожар на 25 га произошел в иркутском заказнике «Туколонь»

Лесной пожар на площади 25 га зарегистрирован в субботу в заказнике "Туколонь" в Иркутской области, по делу о вырубках в котором в начале июня был арестован министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда.
Обновлено в 05:22
Политика

Трамп рассказал о пяти стратегиях по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп допускает, что может изменить подход к Венесуэле.
Обновлено в 04:34
Политика

Саакашвили заявил о допуске своей партии на выборы в Раду

Обновлено вчера в 21:04
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