Происшествия
МЧС решило эвакуировать город в Иркутской области из-за наводненияРБК вчера в 09:11
Всего в Иркутской области паводок подтопил более 2,7 тыс. жилых домов с населением 7266 человек, в том числе 1759 детей. Под водой также находятся 13 мостов и 16 участков автодорог. Паводок в регионе начался из-за проливных дождей, введен режим чрезвычайной ситуации.
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Уровень воды в реке Ие в Тулуне в Иркутской области поднялся до 13-ти метров
IrkutskMediaвчера в 23:30
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Футбол
Полузащитник Денис Глушаков может перейти в «Ахмат»
Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков может перейти в состав грозненской команды «Ахмат», сообщает 29 июня Сhampionat.com.
Обновлено в 00:37
Политика
Встреча Путина и Трампа в Осаке завершилась
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в японской Осаке завершилась, продлившись полтора часа.
Обновлено вчера в 02:53
Политика
Зеленский показал Конституцию Украины в виде комикса
Обновлено вчера в 21:57
Музыка
Концерт рэпера ЛСП на фестивале в Екатеринбурге отменили из-за давки
Концерт одного из хедлайнеров музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, рэп-музыканта ЛСП, пришлось отменить из-за давки, произошедшей на площадке перед сценой.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Из крупнейшего сервиса с авиабилетами пропали рейсы в Крым
Из сервиса по поиску авиабилетов Skyscanner пропали рейсы в Крым.
Обновлено в 01:25
Происшествия
МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT
Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек в поставке Турции С-400
В процессе поставок зенитно-ракетных систем С-400 Анкаре нет какой-либо отсрочки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 22:48
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:51
Общество
В России утвердили список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 05:41
Общество
С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому
С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 27 июня в 10:34
Автоспорт
Даниил Квят: Сегодня был сложный день
Команда Toro Rosso не лучшим образом провела пятничные заезды на Ред Булл Ринге – ни Даниил Квят, ни Алекс Албон не смогли выйти из 66 секунд и заняли места во второй половине итоговых протоколов, жалуясь на проблемы с балансом.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
Обновлено вчера в 18:19
Политика
Саммит G20 завершился в Осаке, итоги подведет Синдзо Абэ
Итоги двухдневных переговоров в скором времени подведет премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он выступит на специальной пресс-конференции.
Обновлено в 01:52
Кино
Мелиссе МакКарти предложена роль Урсулы в «Русалочке»
Популярная комедийная актриса Мелисса МакКарти может сыграть роль главной антагонистки Урсулы в художественном фильме студии Walt Disney "Русалочка", который будет основан на классическом мультфильме 1989 года выпуска.
Обновлено вчера в 18:34
Авто
Кросс-купе Lada показали на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Снейдера арестовали за кражу автомобиля
По сообщению De Telegraaf, полузащитник катарского клуба «Аль-Гарафа» Уэсли Снейдер был арестован по обвинению в краже автомобиля.
Обновлено в 00:42
Общество
Правительство России может поднять зарплаты учителям
Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено вчера в 04:45
Политика
Журналисты оценили состояние Меркель на встрече с Путиным
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Японии выглядела бодро, пишет 29 июня «РИА Новости».
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
В Коврове более десяти человек пострадали из-за хлопка газа в квартире
В Коврове (Владимирская область) мужчина погиб после хлопка газа в жилом доме, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
Обновлено в 00:46
Общество
Жара во Франции побила исторический рекорд
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие
Россия осенью испытает гиперзвуковую ракету-мишень «Гвоздика»
Концерн «Калашников» анонсировал испытания гиперзвуковой ракеты-мишени «Гвоздика». Об этом 29 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:32
Армия и оружие
В Европе создадут первый в мире военный интернет
Министры обороны Германии и Нидерландов подписали соглашение о создании первого в мире военного интернета.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками
В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено вчера в 16:10
Хоккей
«Вашингтон» обменял нападающего Бураковски в «Колорадо»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» обменял нападающего Андре Бураковски в «Колорадо Эвеланш».
Обновлено в 01:31
Политика
Владимир Путин прилетел в Иркутскую область
29 июня президент РФ Владимир Путин прибыл в Иркутскую область. Об этом IRK.ru сообщил источник.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Дамбу прорвало на реке Ока в Иркутской области
В Иркутской области произошел прорыв дамбы на реке Ока в связи с обильными дождями и поводком.
Обновлено вчера в 23:39