МЧС прогнозирует подтопление еще двух поселков в Иркутской областиТАСС 09:30

Два поселка в Иркутской области будут частично подтоплены в ближайшие сутки, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

МЧС прогнозирует подтопление еще двух поселков в Иркутской области

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