Происшествия

МЧС прогнозирует подтопление еще двух поселков в Иркутской областиТАСС 09:30

Два поселка в Иркутской области будут частично подтоплены в ближайшие сутки, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.
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с чего всё началось
В ближайшие сутки из-за паводка в Иркутской области могут быть частично подтоплены еще два населенных пункта — села Ухтуй и Широково, сообщается
 на сайте МЧС России.
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