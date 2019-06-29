Происшествия
МЧС прогнозирует подтопление еще двух поселков в Иркутской областиТАСС 09:30
Два поселка в Иркутской области будут частично подтоплены в ближайшие сутки, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.
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В ближайшие сутки из-за паводка в Иркутской области могут быть частично подтоплены еще два населенных пункта — села Ухтуй и Широково, сообщается на сайте МЧС России.РБК11:14
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