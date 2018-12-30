Происшествия

МЧС: угроза обрушения дома в Магнитогорске сохраняется
Вести.Ru
02:13

Угроза обрушения дома в Магнитогорске, в котором прогремел взрыв, сохраняется. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ, только после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция.
Вести.Ru02:13
Евгений Зиничев
Спасателей будут поднимать в люльке на кране с противоположной стороны дома. Таким образом будут срезаться нависающие конструкции. Задача сложная, требует повышенного внимания и квалификации.
— Евгений ЗиничевФонтанка.Ру 03:04

Подробнее о событии

МЧС прекратило работы в Магнитогорске из-за угрозы обрушения здания

РБК02:16

Поисковая операция на месте взрыва газа в Магнитогорске приостановлена почти на сутки

RT на русском04:09

«Искать людей невозможно»: в Магнитогорске МЧС приостановило разбор завалов из-за угрозы обрушения

74.ru02:31

Спасатели убирают конструкции, которые могут обрушиться, на месте ЧП в Магнитогорске

Интерфакс - Россия03:25

Разбор завалов в Магнитогорске приостановили из-за угрозы обрушения здания

РИА Новости03:12

Жители пострадавшего дома в Магнитогорске попадут в квартиры, когда не будет угрозы обвала

ТАСС03:44

Верхний демонтаж. Начались работы по ликвидации уцелевшей стены разрушенного подъезда

Верстов.Инфо04:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
Происшествия

Опубликовано видео с места обрушения моста в парке Горького

Обновлено вчера в 18:26
Происшествия

МЧС: угроза обрушения дома в Магнитогорске сохраняется

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ, только после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция.
Обновлено в 02:13
Происшествия

В Челябинской области 2 января объявлен днём траура

В Челябинской области 2 января объявлен днём траура.
Обновлено в 04:47
Спорт

Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса

К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгарт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
Обновлено в 04:44
Политика

Шоумен Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

Обновлено вчера в 18:43
Хоккей

Сборная России победила команду Канады на МЧМ-2019

Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира взяла верх над национальной командой Канады со счётом 2:1.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

Тело пятого погибшего извлечено из-под завалов дома в Магнитогорске

Тело пятого погибшего в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске извлекли из-под завалов.
Обновлено вчера в 15:14
Космос

Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы

Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.
Обновлено в 03:36
Происшествия

При пожаре в новогоднюю ночь в Орске погибли семь человек

В Орске Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли семь человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Обновлено в 01:20
Общество

В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве

Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.
Обновлено в 03:02
Экономика

Ставка НДС выросла до 20 процентов

Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года увеличилась с 18 до 20 процентов.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие

Военные в США извинились за шутку о бомбардировке Нью-Йорка

Стратегическое командование Вооруженных сил США извинилось за свой твит о том, что оно может сбросить в Нью-Йорке на Таймс-сквер что-то намного "большее", чем новогодний шар, передает Reuters.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Взрыв газа обрушил подъезд жилого дома в Магнитогорске

Как сообщают федеральные издания, в Магнитогорске в жилом многоквартирном доме произошёл взрыв бытового газа, в результате чего обрушился один из подъездов.
Обновлено 30.12.18 в 23:20
Политика

Глава МИД Украины пожаловался на советские фильмы в Новый год

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин остался недоволен большим количеством советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения.
Обновлено вчера в 23:55
Хоккей

Определены все пары четвертьфинала МЧМ-2019 по хоккею

Все пары четвертьфинала молодежного Кубка мира по хоккею 2019 года, проходящему в Канаде, определены, сообщает 1 января Советский спорт.
Обновлено в 04:22
Кино

Рязанский митрополит осудил фильм «Ирония судьбы»

Митрополит Рязанский Марк в канун Нового года выступил с критикой традиционного новогоднего фильма "Ирония судьбы, или с легким паром".
Обновлено вчера в 12:23
Политика

Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с Дональдом Трампом

Сегодня в 9 часов утра по местному времени (3 утра по Москве) северокорейские СМИ передали запись новогоднего послания к нации лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 23:37
Политика

Лукашенко не упомянул Россию в новогоднем поздравлении

Обновлено вчера в 22:19
Хоккей

Костин об эпизоде с Комтуа: «Может быть, он лучший друг Неймара»

Может быть, лучший друг Неймара, точно не знаю, – сказал Костин в эфире «Матч ТВ».
Обновлено в 03:55
Происшествия

В Великобритании вооруженный ножом мужчина напал на людей в метро

В британском Манчестере неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в метро. Об этом сообщила газета The Sun.
Обновлено вчера в 18:00
Хоккей

Валерий Брагин: наши хоккеисты сделали стране новогодний подарок

Обновлено в 01:35
Культура

В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишут СМИ

Амириза Бикбаева, отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева, нашли мертвым в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:43
Общество

Более 8 млн человек посетили фестиваль «Путешествие в Рождество»

Свыше 8 млн человек посетили площадки московского фестиваля «Путешествие в Рождество».
Обновлено в 04:56
Происшествия

Сбивший пешеходов в Токио собирался поджечь машину после наезда

Обновлено в 02:52
Политика

В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж

Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия

Самолет экстренно сел в Воронеже из-за дебоша на борту

Выполнявший утром 1 января рейс из Сочи в Москву авиалайнер был вынужден совершить незапланированную посадку в Воронеже из-за пьяного дебоша на борту.
Обновлено в 03:55
Общество

Россиянам разрешили бесплатно собирать валежник

"По статье 11 Лесного кодекса РФ граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд собирать и заготавливать дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, а также недревесные лесные ресурсы, к которым теперь отнесен и валежник", - пояснили "РГ" в Рослесхозе.
Обновлено в 04:23
Происшествия

МЧС опубликовало видео спасения жильца дома в Магнитогорске

Видео спасения жильца дома в Магнитогорске было опубликовано в Сети. Спасение проходило в доме, где из-за взрыва газа обрушился подъезд.
Обновлено в 05:04
Политика

Порошенко в новогоднем поздравлении пообещал вернуть Донбасс и Крым

Президент Украины Петр Порошенко в своем новогоднем поздравлении пообещал вернуть Донбасс и Крым с тем, чтобы вся украинская семья "воссоединилась за одним столом".
Обновлено в 04:35
Происшествия

Эвакуированы все заблокированные на неисправном аттракционе во Франции

Все восемь человек, заблокированные на аттракционе во Франции, эвакуированы спасателями. Об этом 1 января сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 04:22
ещё по теме
Главное