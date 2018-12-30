Общество
МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ветре
МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ветреREGNUM10:43
1 и 2 января в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду и снег. Об этом сообщает на странице в соцсети Twitter Главное управление МЧС по Москве со ссылкой на данные Росгидромета.
REGNUM10:43
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с чего всё началось
— Снег, местами метель, гололедица и ветер, порывы которого достигнут 17 метров в секунду, прогнозируются в городе, — говорится на официальном портале МЧС.Вечерняя Москва07:58
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Будьте внимательны: в городе ожидаются метель и гололедица
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы07:40
МЧС предупредило москвичей о метели и ветре с порывами до 17 м/с до 15:00 среды
Агентство Москва07:12
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Происшествия
Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске
Обновлено в 11:45
Политика
Япония не будет переселять россиян при передаче Курил
При передаче части Курильских островов Японии местные жители не будут обязаны переселяться, а смогут остаться на своей территории, рассказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Из-под завалов дома в Магнитогорске спасли младенца
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал о том, что из-под завалов рухнувшего подъезда жилого дома в Магнитогорске спасли живого 11-месячного ребенка.
Обновлено в 07:05
Космос
Станция New Horizons приблизилась к астероиду Ultima Thule
Космическая станция национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) New Horizons приблизилась на максимальное расстояние к астероиду Ultima Thule 1 января.
Обновлено в 06:30
Политика
Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал на свадьбу
Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, приехал в Москву на свадьбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его брата-близнеца Дэвида Уилана.
Обновлено в 10:22
Политика
В Киеве начался факельный марш в честь дня рождения Бандеры
В Киеве националисты собрались на факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета
Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Найденного под завалами в Магнитогорске ребёнка эвакуируют в Москву
Сегодня под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома нашли одиннадцатимесячного мальчика.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Германии мужчина умышленно наехал на группу людей, есть пострадавшие
На западе Германии 50-летний мужчина умышленно наехал на группу людей в новогоднюю ночь, пострадали как минимум четыре человека, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:45
Происшествия
В Москве в парке Горького обрушился мост
Мост частично обрушился в парке Горького в Москве, передает 1 января телекомпания НТВ.
Обновлено вчера в 17:48
Спорт
Зеппельт ждёт от WADA нового наказания для России
Ранее президент WADA Крейг Риди заявлял, что агентство постарается решить вопрос с визитом в Московскую антидопинговую лабораторию до 31 декабря 2018 года.
Обновлено в 05:06
Политика
Болсонару вступил в должность президента Бразилии
Жаир Болсонару, победивший на выборах президента Бразилии в октябре ушедшего года, во вторник официально вступил в должность главы государства.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Владимир Путин подарил ноутбук мальчику, спасенному в Магнитогорске
Обрушение подъезда 10-этажного дома произошло в Магнитогорске вчера утром. Из-под завалов извлечены тела восьми жителей.
Обновлено в 12:38
Происшествия
В Магнитогорске демонтированы опасные нависающие конструкции
Спасатели сняли опасные нависающие конструкции и продолжили поисково-спасательную операцию, - об этом сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.
Обновлено в 11:12
Кино
Мягков ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»
Евгения Лукашина, ответил на критическое высказывание митрополита Рязанского и Михайловского Марка о советском кинофильме Эльдара Рязанова, передает "Говорит Москва".
Обновлено в 09:31
Происшествия
Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Бастрыкин прибыл на место обрушения дома в Магнитогорске
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин прибыл на место обрушения многоэтажки в Магнитогорске.
Обновлено в 11:20
Спорт
Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса
К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгерт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Отец выжившего в Магнитогорске мальчика рассказал о состоянии сына
Выживший после взрыва 11-месячный Иван Фокин находится в очень тяжелом состоянии. Сейчас ребенка готовят к перевозке в Москву.
Обновлено в 11:30
Происшествия
В Свердловской области с рельсов сошли грузовые вагоны с углем
Специалисты Свердловской железной дороги ликвидируют последствия схода с рельсов 16 вагонов грузового состава, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 00:34
Происшествия
В Магнитогорске растет число жертв обрушения
Сегодня ночью из-под завалов были извлечены еще два тела. Таким образом, число жертв от взрыва газа увеличилось до семи человек.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Полиция рассматривает нападение в Манчестере как теракт
Обновлено в 08:20
Общество
МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ветре
Обновлено в 10:43
Политика
Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
Путин поблагодарил спасателей за самоотверженность в Магнитогорске
Президент Владимир Путин в телефонных разговорах с офицерами группы МЧС, работающими в Магнитогорске, капитаном Андреем Вальманом и подполковником Петром Гриценко выразил им и всем спасателям благодарность за самоотверженную работу на месте трагедии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 12:01
Единоборства
Бой-реванш Нурмагомедова и Макгрегора может состояться в 2019 году
В 2019 году может состояться бой-реванш обладателя чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 11:51
Хоккей
Сборная России победила команду Канады на МЧМ-2019
Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира взяла верх над национальной командой Канады со счётом 2:1.
Обновлено вчера в 22:26
Общество
В Индии женщины выстроились живой стеной длиной 620 км ради равенства
Женщины индийского штата Керала выстроились живой стеной длиной 620 км, требуя равенства.
Обновлено в 09:05
Происшествия
МЧС приостановило разбор завалов на месте ЧП в Магнитогорске
Разбор завалов в Магнитогорске, где в понедельник из-за взрыва газа произошло обрушение подъезда жилого дома, приостановлен из-за проведения работ на кровле.
Обновлено в 03:04
Футбол
Игроки ЦСКА попали в топ-50 самых перспективных по версии УЕФА
Обновлено в 10:14