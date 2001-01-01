Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в МосквеКоммерсантъ 04:27
По прогнозам синоптиков сегодня, 17 августа, до 21:00 в Москве местами ожидается гроза с дождем. При грозе возможно усиление ветра до 15 м/с. В связи с этим МЧС выпустило экстренное предупреждение.
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Политика
В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы
Обновлено в 06:44
Общество
El Pais: опера Мадрида выразила поддержку Пласидо Доминго
Королевский театр Мадрида выступил в защиту певца Пласидо Доминго, в отношении которого были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 03:47
Происшествия
СК опроверг данные о мародерстве на месте жесткой посадки АЗ21 в поле
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК опровергло появившуюся в СМИ информацию о якобы случаях мародерства на месте жесткой посадки самолета "Уральских авиалиний" в кукурузном поле в Подмосковье, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 07:49
Футбол
«Зенит» потерял Малкома и Дриусси
Обновлено в 07:55
Политика
Власти Гибралтара освободили задержанный иранский танкер
Обновлено 15 августа в 15:01
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
Обновлено в 05:46
Общество
На Сочи обрушился залповый ливень
На Сочи обрушился залповый ливень, об этом 17 августа говорится в заявлении пресс-службы администрации города.
Обновлено в 05:40
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы
Обновлено в 03:08
Происшествия
Жена рассказала о реакции пилота Юсупова на звание Героя России
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено 15 августа в 12:20
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Футбол
«Барселона» проиграла «Атлетику» в стартовом матче чемпионата Испании
Обновлено вчера в 18:49
Финансы
Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в гостинице Одессы
В результате пожара в одном из отелей Одессы погибли восемь человек, а десять - пострадали.
Обновлено в 03:53
Происшествия
На западе Украины упал военный вертолет
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Королева запретила Меган носить рваные джинсы в Балморале
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Анна Семенович прокомментировала разговоры о своей бисексуальности
Известная российская певица Анна Семенович накануне стала объектом очередных слухов.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Обновлено вчера в 19:31
Энергетика
Стало известно об отказе Китая от венесуэльской нефти из-за санкций
Крупнейшая китайская нефтегазовая компания CNPC решила отказаться от прямых закупок венесуэльской нефти из-за ужесточения американских санкций против Венесуэлы.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия
Два человека умерли от отравления маслом в Ульяновске
Два человека скончались от отравления подсолнечным маслом в Ульяновске, сообщает Следственный комитет.
Обновлено вчера в 07:34
Общество
Росстат: как изменился рацион россиян за последние 40 лет
В тематическом отчете Росстата говорится, что за последние сорок лет россияне стали есть вдвое меньше картофеля, во столько же раз увеличив потребление фруктов и ягод.
Обновлено вчера в 07:45
Транспорт
Роспотребнадзор напомнил о правах авиапассажиров при задержке рейсов
Роспотребнадзор указал, что пассажиры при задержке рейса могут отказаться от полета с правом возврата полной стоимости авиабилета даже в том случае, если билет являлся "невозвратным".
Обновлено в 02:34