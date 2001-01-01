По прогнозам синоптиков сегодня, 17 августа, до 21:00 в Москве местами ожидается гроза с дождем. При грозе возможно усиление ветра до 15 м/с. В связи с этим МЧС выпустило экстренное предупреждение.

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

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