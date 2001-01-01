Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в МосквеКоммерсантъ 04:27
По прогнозам синоптиков сегодня, 17 августа, до 21:00 в Москве местами ожидается гроза с дождем. При грозе возможно усиление ветра до 15 м/с. В связи с этим МЧС выпустило экстренное предупреждение.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:37, Ашберн
Происшествия
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Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.
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Обновлено в 04:09
Политика
В Москве начался митинг КПРФ за честные выборы
Обновлено в 05:09
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Названы малоизвестные способы применения бальзама «Звездочка»
Бальзам «Звездочка» многими позиционируется как пережиток прошлого.
Обновлено в 03:15
Происшествия
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В Москве задержали женщину, которая заказала в интернете лекарство «Фризиум» для своего больного ребенка.
Обновлено вчера в 00:01
Происшествия
Дороги курортного Сочи затопило из-за ливня
Автолюбители выложили видео подтопления участка федеральной трассы Джубга — Сочи в поселке Вардане в Лазаревском районе курорта.
Обновлено в 03:50
Здоровье
Врач-диетолог назвала полезные продукты для перекусов на работе
Чедия назвала несколько полезных продуктов, которые подойдут для перекусов на работе.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
В полиции назвали возможные причины пожара в отеле Одессы
Пожар в отеле Одессы «Токио стар» мог произойти вследствие поджога для сокрытия возможного убийства, из-за нарушения правил пожарной безопасности или в связи с неосторожным обращением с огнём, заявили в Национальной полиции Одесской области.
Обновлено в 06:15
Политика
Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено 15 августа в 15:13
Происшествия
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Обновлено вчера в 07:37
Происшествия
Найдено решение, как убрать А321 с кукурузного поля
Хотя до сих пор идёт следствие и территория вокруг самолёта оцеплена, нашлись уникумы, которые решили прибрать к рукам все, что «плохо лежит»: ремни, спасательные жилеты, сумки с аварийно-спасательным оборудованием.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Полицейский напал на кандидата в депутаты Петербурга
Полиция выясняет, что привело к проблеме между сотрудником правоохранительных органов и кандидатом в депутаты, сообщают "Питерские заметки".
Обновлено в 04:45
Экономика
Полмиллиарда уйдет в Алтайском крае на развитие фермерских хозяйств
Власти Алтайского края планируют дополнительно потратить 500 млн рублей на развитие фермерских хозяйств и сельхозкооперации.
Обновлено в 04:16
Футбол
«Брешия» предложила контракт экс-игроку «Зенита»
Как сообщает Football-Italia, итальянский клуб предложил футболисту двухлетний контракт с заработной платой в размере 1 миллиона евро за сезон.
Обновлено в 02:48
Политика
В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Технологии
Сбербанк запустит оплату в магазинах с помощью отпечатка пальца
В скором времени Сбербанк внедрит способ оплаты с помощью биометрических данных — не только изображения лица клиента, но и отпечатка его пальца.
Обновлено вчера в 04:38
Политика
В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране
Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае размещения военного контингента США в Польше, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича.
Обновлено в 04:28
Политика
В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина
В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
Обновлено вчера в 06:18
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Происшествия
В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка
В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.
Обновлено вчера в 19:14