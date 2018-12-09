с чего всё началось

«По информации Росгидромета, 9 декабря с сохранением ночью 10 декабря в Москве ожидается снег, мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица»,— говорится в сообщении МЧС в Twitter.

МЧС предупредило о гололедице в Москве

Транспорт Транспорт РЖД запланировали до конца года запустить один новый плацкартный вагон

Путешествия Путешествия Названы самые популярные страны у российских туристов

Общество Общество Пропавшую кандидатку на титул «Мисс Вселенная» нашли в Таиланде Эстер Бангура, представляющая на конкурсе "Мисс Вселенная - 2018" Сьерра-Леоне (Западная Африка), прибыла в Таиланд.

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Общество Общество В Москве могут увековечить память правозащитницы Алексеевой

Общество Общество В Мадриде прошел забег Санта-Клаусов Несколько тысяч человек, переодетых в Санта-Клаусов, присоединились в воскресенье к традиционному забегу по центру Мадрида.

Общество Общество Генпрокуратура отчиталась о росте числа взяток в России За первые десять месяцев текущего года был зафиксирован 3171 случай получения взятки (ст. 290 УК), что на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2899 случаев), следует из данных Генпрокуратуры.

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Общество Общество На Урале площадь украсили елкой, срубленной у соседнего магазина Город Чебаркуль в Челябинской области украсили новогодней елкой, срубленной у соседнего магазина. Об этом сообщает местное издание 74.ru.

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Общество Общество Финская журналистка лишила Петербург статуса культурной столицы России Корреспондент финской телерадиокомпании Yle Черстин Крунвалль, сравнивая Москву и Санкт-Петербург, усомнилась в том, что город на Неве — культурная столица России.

Общество Общество В России отмечается День Героев Отечества День Героев Отечества отмечается 9 декабря в России.

Общество Общество В России в 2019 году может появиться система «Народный инспектор» В России в 2019 году может появиться система «Народный инспектор», с помощью которой россияне смогут фиксировать нарушения ПДД через мобильный телефон.