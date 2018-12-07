с чего всё началось

«По информации Росгидромета, 9 декабря с сохранением ночью 10 декабря в Москве ожидается снег, мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица», — сообщается на странице ведомства в Twitter.

МЧС предупредило москвичей о снегопаде и гололедице

Транспорт Транспорт РЖД запланировали до конца года запустить один новый плацкартный вагон

Общество Общество Генпрокуратура отчиталась о росте числа взяток в России За первые десять месяцев текущего года был зафиксирован 3171 случай получения взятки (ст. 290 УК), что на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2899 случаев), следует из данных Генпрокуратуры.

Общество Общество Кандидатка на титул «Мисс Вселенная» от Сьера-Леоне пропала в Таиланде Эстер Бангуста, являющаяся кандидаткой на получение звание «Мисс Вселенная — 2018», пропала после того как прибыла на конкурс в Таиланд, сообщает 9 декабря газета El Nacional.

Общество Общество Умерла правозащитница Людмила Алексеева

Общество Общество Ума Турман присоединилась к протестам в Париже Актриса Ума Турман в инстаграме опубликовала фотографию с места проведения акции протеста в Париже.

Общество Общество Британец случайно купил чашу возрастом 4000 лет Житель Великобритании Карл Мартин несколько лет использовал чашу возрастом 4000 лет в качестве подставки под зубные щетки.

Общество Общество В России отмечается День Героев Отечества

ЖКХ ЖКХ В Барнауле подали тепло в дома, отключенные накануне из-за аварии В Барнауле коммунальные службы восстановили подачу тепла в большинство домов, попавших под отключение из-за порыва теплотрассы более суток назад.

Общество Общество Захарова показала «домик сапсанов» в шпиле МИД В шпиле высотки МИД РФ в Москве во время ремонта был оборудован домик живущей здесь семьи сапсанов, рассказала официальный представитель министерства Мария Захарова.

Общество Общество Система «Народный инспектор» может появиться в России в 2019 году Госавтоинспекция России не исключает возможности появления в 2019 году системы "Народный инспектор", с помощью которой россияне смогут фиксировать нарушения ПДД через мобильный телефон.

Путешествия Путешествия Пассажиры «ИрАэро» пожаловались, что не могут вернуться в Россию Авиакомпания "ИрАэро" вечером в пятницу сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов в два аэропорта китайского острова Хайнань Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река".

Общество Общество На Корсике объявили красный уровень тревоги из-за сильного ветра

Общество Общество Сотрудникам МЧС выдадут костюмы оленей и шапки с помпонами В приказе от 14 октября «Об организации праздничной атмосферы в подразделениях федеральной противопожарной службы МЧС России в период новогодних и рождественских праздников» начальников подразделений обяжут обеспечить заступающую в новогоднюю ночь смену «праздничными новогодними колпаками красного цвета с белыми помпонами и белым кантом».

Общество Общество Узбекских милиционеров заставили на Коране поклясться не брать взятки