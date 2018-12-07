Общество

МЧС предупредило москвичей о снегопаде и гололедице
РБК
04:53

«По информации Росгидромета, 9 декабря с сохранением ночью 10 декабря в Москве ожидается снег, мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица», — сообщается на странице ведомства в Twitter.
РБК04:53
с чего всё началось
«По информации Росгидромета, 9 декабря с сохранением ночью 10 декабря в Москве ожидается снег, мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица»,— говорится в сообщении МЧС в Twitter
.
Коммерсантъ04:30

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