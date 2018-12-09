Общество
МЧС предупредило москвичей о снегопаде и гололедице
МЧС предупредило москвичей о снегопаде и гололедицеРБК04:53
«По информации Росгидромета, 9 декабря с сохранением ночью 10 декабря в Москве ожидается снег, мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица», — сообщается на странице ведомства в Twitter.
РБК04:53
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«По информации Росгидромета, 9 декабря с сохранением ночью 10 декабря в Москве ожидается снег, мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица»,— говорится в сообщении МЧС в Twitter.Коммерсантъ04:30
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