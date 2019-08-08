Общество

Собянин предупредил о «чрезвычайно серьёзной» непогоде в МосквеRT на русском 12:05

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в своём Twitter сообщение о том, что в столице с вечера 8 августа до вечера 9 августа действует «чрезвычайно серьёзное» штормовое предупреждение, в том числе усиление ветра до 25 м/с.
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Собянин обратился к москвичам с предупреждением о надвигающемся шторме

Life.ru12:08

Собянин предупредил о «чрезвычайно серьёзной» непогоде в Москве

RT на русском12:05

Собянин попросил москвичей быть осторожными во время грозы

Москва 2410:51

Собянин попросил москвичей быть острожными из-за штормового предупреждения

РИА Новости11:02

С.Собянин сообщил о штормовом предупреждении до вечера пятницы и призвал москвичей быть осторожными

Агентство Москва10:54

Сергей Собянин предупредил москвичей о надвигающейся стихии

Российская газета11:36

МЧС предупредило москвичей о надвигающемся ночью шторме

РБК10:43
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:37, Вашингтон
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Под Новороссийском автобус сорвался в обрыв

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Милла Йовович призналась, что ждет третьего ребенка

Актриса и модель Милла Йовович рассказала в Инстаграме, что ждет третьего ребенка.
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В Северодвинске зафиксировали скачок радиации после взрыва на полигоне

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Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан, где проведет встречу с главами кабминов ЕАЭС, сообщает RT.
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Тун — Спартак 2:3 (2-й тайм)

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном».
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В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес

В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес Испанские мужчины под соусом равноправия обеспечили себе прекрасное зрелище.
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Общество

Федеральные каналы прервали вещание из-за надвигающейся на Москву бури

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Армия и оружие

Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник»

Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видео испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник".
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Назвали самые незащищенные от угона автомобили

Кроссовер DS 3 Crossback – самый уязвимый для угона автомобиль по версии экспертов британского издания What Car.
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Замглавы ФСИН рассказал об отсутствии претензий к начальнику «Крестов»

Начальник СИЗО «Кресты» не знал об истории с избиением заключенного в следственном изоляторе.
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Технологии

«Медуза»: центр при управделами президента продает сервисы по деанонимизации россиян

Опрошенные «Медузой» специалисты сказали, что далеко не всю эту информацию можно получить в открытом доступе (например, из соцсетей), поэтому продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «серые» базы, слитые и купленные на черном рынке.
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Энергетика

Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн

Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
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Армия и оружие

Американский эсминец направился в Черное море

Американский эсминец Porter с управляемым ракетным вооружением направился в акваторию Черного моря, говорится в сообщении 6-го флота США.
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Украинский вратарь дисквалифицирован за расизм

Украинский вратарь латвийского клуба "Вентспилс" Константин Махновский получил десятиматчевую дисквалификацию за расизм, сообщает официальный сайт УЕФА.
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Как сообщил агентству «Москва» главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, колебания атмосферного давления могут спровоцировать у большинства горожан слабость и проблемы со сном.
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
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Авто

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Идея построить Corniche родилась после того, как греческий гонщик Андре Эмбирикос в частном порядке заказал у Bentley спорткар на шасси 4 ½ Litre, но с новым обтекаемым кузовом из дюралюминия.
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Жители Петербурга показали затопленные ливнем улицы

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Задержанные в Польше россияне арестованы

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Обновлено вчера в 19:59
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
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8 августа вспоминают жертв пятидневной войны в Южной Осетии

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска, нарушив международные договоренности, начали штурм Южной Осетии.
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В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.
Обновлено в 12:10
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СБУ задержала планировавшего диверсию на военном объекте россиянина

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали россиянина по подозрению в подготовке диверсии на одном из стратегических важных военных объектов.
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В России впервые заметили сельдяного короля

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Число больных раком детей в России достигло исторического максимума

Число детей со злокачественными образованиями под диспансерным наблюдением в 2018 году составило 26 955 человек, следует из данных Росстата, которые приводит Rambler News Service.
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В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади

Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади в Бишкеке.
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Армия и оружие

В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95

Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский политик. 3-й Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. 21 октября 2010 года наделён полномочиями мэра Московской городской думой, с 12 сентября 2013 года, после победы на выборах, вступивший в должность избранный мэр Москвы.
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