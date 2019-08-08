Общество
Собянин предупредил о «чрезвычайно серьёзной» непогоде в МосквеRT на русском 12:05
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в своём Twitter сообщение о том, что в столице с вечера 8 августа до вечера 9 августа действует «чрезвычайно серьёзное» штормовое предупреждение, в том числе усиление ветра до 25 м/с.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:37, Вашингтон
Происшествия
Под Новороссийском автобус сорвался в обрыв
Обновлено в 01:11
Шоу-бизнес
Милла Йовович призналась, что ждет третьего ребенка
Актриса и модель Милла Йовович рассказала в Инстаграме, что ждет третьего ребенка.
Обновлено в 14:10
Политика
Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан, где проведет встречу с главами кабминов ЕАЭС, сообщает RT.
Обновлено в 13:03
Футбол
Тун — Спартак 2:3 (2-й тайм)
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном».
Обновлено в 13:16
Общество
В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес
В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес Испанские мужчины под соусом равноправия обеспечили себе прекрасное зрелище.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник»
Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видео испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник".
Обновлено вчера в 12:00
Авто
Назвали самые незащищенные от угона автомобили
Кроссовер DS 3 Crossback – самый уязвимый для угона автомобиль по версии экспертов британского издания What Car.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Замглавы ФСИН рассказал об отсутствии претензий к начальнику «Крестов»
Начальник СИЗО «Кресты» не знал об истории с избиением заключенного в следственном изоляторе.
Обновлено в 12:42
Технологии
«Медуза»: центр при управделами президента продает сервисы по деанонимизации россиян
Опрошенные «Медузой» специалисты сказали, что далеко не всю эту информацию можно получить в открытом доступе (например, из соцсетей), поэтому продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «серые» базы, слитые и купленные на черном рынке.
Обновлено в 12:47
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Американский эсминец направился в Черное море
Американский эсминец Porter с управляемым ракетным вооружением направился в акваторию Черного моря, говорится в сообщении 6-го флота США.
Обновлено в 11:30
Футбол
Украинский вратарь дисквалифицирован за расизм
Украинский вратарь латвийского клуба "Вентспилс" Константин Махновский получил десятиматчевую дисквалификацию за расизм, сообщает официальный сайт УЕФА.
Обновлено в 11:24
Политика
В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля
Обновлено вчера в 21:09
Здоровье
Из-за скачков давления москвичам советуют избегать стрессов и вождения
Как сообщил агентству «Москва» главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, колебания атмосферного давления могут спровоцировать у большинства горожан слабость и проблемы со сном.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Авто
Bentley воссоздала уникальную историческую модель Corniche
Идея построить Corniche родилась после того, как греческий гонщик Андре Эмбирикос в частном порядке заказал у Bentley спорткар на шасси 4 ½ Litre, но с новым обтекаемым кузовом из дюралюминия.
Обновлено в 10:31
Общество
Жители Петербурга показали затопленные ливнем улицы
В Петербурге из-за проливного дождя в центральных и южных районах города затопило тротуары и перекрестки, вода также попала в вестибюль станции метро «Автово».
Обновлено в 13:38
Происшествия
Задержанные в Польше россияне арестованы
Польский суд арестовал граждан России, задержанных 5 августа в Кракове за конфликт с местными футбольными фанатами.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Политика
8 августа вспоминают жертв пятидневной войны в Южной Осетии
В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска, нарушив международные договоренности, начали штурм Южной Осетии.
Обновлено в 03:50
Футбол
Глушаков вывел 200 млн рублей с семейных счетов
Обновлено в 10:20
Происшествия
Суд освободил гадалку полковника Захарченко
Мосгорсуд освободил гадалку Нону Михай по делу о хищениях в Нота-банке, пересчитав ее срок содержания в СИЗО и под домашним арестом.
Обновлено в 10:15
Общество
Названа зарплата российских космонавтов
В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
СБУ задержала планировавшего диверсию на военном объекте россиянина
Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали россиянина по подозрению в подготовке диверсии на одном из стратегических важных военных объектов.
Обновлено в 13:37
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Здоровье
Число больных раком детей в России достигло исторического максимума
Число детей со злокачественными образованиями под диспансерным наблюдением в 2018 году составило 26 955 человек, следует из данных Росстата, которые приводит Rambler News Service.
Обновлено в 12:45
Происшествия
В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади
Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади в Бишкеке.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95
Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России.
Обновлено в 13:55