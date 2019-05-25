Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе и градеРБК 16:36

В Москве в ближайшие часы и до утра 26 мая ожидаются дождь, местами сильный, град, гроза и порывы ветра до 18 м / с. Об этом сообщает столичное управление МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков Росгидромета.
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Москву накроет гроза с градом

Мослента13:12

МЧС предупредило жителей Подмосковья о ветре с порывами до 18 м/с, грозе и граде до утра 26 мая

Агентство Москва13:14

Гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве в ближайшие часы

Москва 2411:36

МЧС предупредило о дожде, грозе и ветре в ближайшие часы в Подмосковье

РИА Новости13:06

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Вечерняя Москва11:52

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы

ТАСС11:47

В МЧС предупредили о грозе и ветре в Подмосковье

RT на русском13:10
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Хоккей

Сборная России проиграла финнам в полуфинале ЧМ по хоккею

В Братиславе команда Ильи Воробьева уступила Финляндии 0:1 и теперь поборется за бронзовые медали с проигравшим в поединке Чехия - Канада.
Обновлено в 11:32
Музыка

Солистка скандальной группы «Мы» переезжает в Москву

Ранее News.ru сообщал, что комментируя данный факт, солист группы Даниил Шайхинуров заявил, что эта песня не о смерти, а «о надежде».
Обновлено в 17:46
Политика

В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Жасмин отреагировала на слухи об общем с Киркоровым сыне

Российская певица Жасмин прокомментировала появившиеся в СМИ предположения о том, что она является суррогатной матерью сына исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 18:13
Происшествия

Вылетевший из Сургута в Худжанд самолет готовится вернуться в аэропорт

"Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной.
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес

Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой

Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Политика

Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17

Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:34
Футбол

Владельцы «ПСЖ» ведут переговоры о покупке «Лидса»

По информации источника, QSI уже несколько месяцев ведет переговоры с владельцем «Лидса» Андреа Радридзани о покупке доли в английском клубе.
Обновлено в 17:19
Общество

Когда дешевле всего покупать бытовую технику и электронику

Крупную бытовую технику чаще всего покупают в новую квартиру взамен старой.
Обновлено в 06:14
Общество

Пересёкший Атлантику в бочке француз поделился секретом отличной формы

Жан-Жак Савен, 72-летний французский путешественник, переплывший в бочке Атлантический океан, рассказал РИА Новости о секретах сохранения спортивной формы.
Обновлено в 21:13
Общество

Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей

В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 14:34
Кино

Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда»

Российский режиссёр Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру.
Обновлено вчера в 15:19
Музыка

Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты

Обновлено вчера в 18:03
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии

Обновлено в 20:53
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено в 19:56
Происшествия

Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за взятку

Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес

Иосифа Пригожина сын обвинил в желании попиариться за его счет

Дмитрий обвинил его во лжи и в желании сделать свой PR за его, Дмитрия счет.
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие

По традиции, сразу после завершения торжества, новоиспеченные муж и жена отправились в свадебное путешествие.
Обновлено в 08:49
Происшествия

У берегов Японии столкнулись два грузовых судна

Два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана к востоку от побережья страны, четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Киодо.
Обновлено в 21:12
Здоровье

У медведей на Сахалине нашли опасную для человека болезнь

Специалисты проверили мясо двух медведей и нашли в нём живые личинки трихинелл.
Обновлено в 09:09
Происшествия

На Эвересте при спуске погибли два альпиниста

Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено вчера в 04:19
Здоровье

ВОЗ признала переутомление болезнью

Всемирная организация здравоохранения признала переутомление и игроманию психологическими расстройствами.
Обновлено в 14:26
Культура

Зеленский станцевал в «Лиге смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористической программы "Лига смеха" в Киеве, сообщает РЕН.
Обновлено в 16:45
Политика

Негативное отношение к парадам в Москве объяснили в Японии

Журналист рассказал о негативном отношении японцев к шикарным празднованиям в Москве Дня Победы.
Обновлено в 20:24
Политика

Трамп заявил, что не беспокоился из-за учений КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что не испытывал беспокойства по поводу военных учений, которые проводила КНДР, а также признался, что улыбнулся, когда узнал о критических высказываниях в адрес его политического противника и бывшего вице-президента США Джо Байдена в Пхеньяне.
Обновлено в 19:26
Шоу-бизнес

«Почему я должна нести ответственность за это убожество»: Настасья Самбурская расплакалась из-за отца-алкоголика

Обновлено в 15:00
Происшествия

«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске

Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено в 10:36
Авто

Эксперты назвали 10 вещей, которые должен знать каждый водитель

Эксперты портала «Speedme.ru» решили составить список советов, которые помогут каждому автолюбителю поддерживать свою машину в хорошем состоянии.
Обновлено в 00:47
Экономика

NYT назвала самых высокооплачиваемых руководителей компаний из США

В 2018 году вознаграждение Илона Маска за работу в Tesla составило $2,28 млрд, что делает его самым высокооплачиваемым руководителем компании из США, следует из рейтинга, который составила газета The New York Times.
Обновлено в 13:15
Как работают Яндекс.Новости?
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