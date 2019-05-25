МЧС предупредило москвичей о грозе и градеРБК 16:36

В Москве в ближайшие часы и до утра 26 мая ожидаются дождь, местами сильный, град, гроза и порывы ветра до 18 м / с. Об этом сообщает столичное управление МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков Росгидромета.

МЧС предупредило москвичей о грозе и граде

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